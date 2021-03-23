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eSpor
Haber Giriş: 23.03.2021 - 11:23 | Son Güncelleme:

Epic Games, 3 Milyon dolar ödül havuzlu FNCS All-Star Showdown’ı duyurdu

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Epic Games, 3 Milyon dolar ödül havuzlu FNCS All-Star Showdown’ı duyurdu

Epic Games, Fortnite Bölüm 2 Sezon 5’in bitiminin ardından FNCS All-Star Showdown’ı duyurarak oyunculara yeni bir heyecan sunuyor.

FNCS All-Star Showdown aynı zamanda yılın ilk Invitational turnuvası olarak da biliniyor. Turnuva, Fortnite’ın en iyilerine 3 milyon dolarlık bir ödül havuzundan pay alma imkânı sunuyor. Epic Games her ne kadar All-Star Showdown ipuçları vermiş olsa da etkinliğin detaylarına dair bir bilgi sızmamıştı.

23-26 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek FNCS All-Star Showdown, sadece davetlilerin katılabileceği bir turnuva olacak. Davet alacak oyuncuları ise Fortnite Bölüm 2 Sezon 5’te veya Sezon 6’daki oyun sıralamaları belirleyecek. Ayrıca oyuncuların bu süreçte oyuna kimlerle girdiğinin de öenmi var çünkü turnuvaya da aynı takımla davet edilecekler.

Bu turnuva dışında Epic Games’in yeni sezon için planladığı başka rekabetçi turnuvalar da bulunuyor ancak bunlara dair hiçbir detay bilinmiyor.

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