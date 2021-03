Epic, Fortnite sahnesinde tepki çeken kurala açıklık getirdi

Rekabetçi Fortnite sahnesi, yılın şimdiye kadarki en önemli etkinliği olan Fortnite Champion Series (FNCS) arifesinde.

Oyuncular, FNCS Yarı Finallerine hazırlanmak için Bölüm 2 - Sezon 5'de üç aydır yarışıyor. Bu süreçte geçtiğimiz birkaç haftada bazı oyuncular “uluslar arası bağlantı kopukluğu” ile ilgili kural sebebiyle ceza aldı. Epic Games, bu kuralı oyuncuların oyunu kasıtlı olarak terk etmesini engellemek için koymuştu.

Bu kural dâhilinde kimi oyuncular uyarı alırken kimileri 14 günlük ban aldı. Topluluk tarafından gelen tepkilerin üstüne Epic Games kural ile ilgili değişikliğe gitmezken kuralın neden eklendiğini daha ayrıntılı bir şekilde anlatarak konuya açıklık getirdi.

Fortnite, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada geçmişte kuralı yeteri kadar açık belirtemediklerini ancak bu kuralın oyuncuların “shakedown” mekaniğini istismar etmemesi için konulduğunu açıkladı.

Upon further review, it's clear that we lacked clarity around our intentional disconnect rule. Our goal is to prevent players from denying shakedown information by intentionally disconnecting from the game in a DBNO state. This conduct is not within the spirit of the competition.