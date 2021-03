Enver Yücel: "Amacım bir Türk başkanın İngiltere'de başarılı olması..."

İngiltere’nin Plymouth şehrinin Britanya Basketbol Ligi’nde mücadele eden takımı Plymouth Raiders’ı satın almasıyla ilgili olarak Yücel, şunları söyledi:



"Eğitim denilince; bizim kültürümüzde eğitim, kültür ve spor birbirinden ayrı değil. Ya birlikte mümkün oluyorlar ya da tam oluyorlar. O nedenle eğitim, spor ve kültürü birlikte yapma taraftarıyız. Altyapı eğitimlerimiz, profesyonel anlamda basketbol takımımız ve farklı takımlarımız varken hem de farklı ülkelerde üniversitesi olan bir kurumuz. İngiltere’de MLA College adında tematik bir üniversitemiz var. Sadece denizcilik anlamında eğitim ve öğretim veriliyor. Bulunduğu yer de İngiltere’nin güneyinde denizciliğin de önemli olduğu Plymouth şehri. Üniversitemizi kurduktan sonra bize burada yıllar önce kurulmuş bir basketbol takımı olduğunu söylediler ve ilgilenebilir miyiz diye sorular. Türkiye’de basketbolla ilgilendiğimiz için ve kulübümüz olması dolaysıyla tabii, neden olmasın dedik. Türkiye’de olduğu kadar İngiltere’de basketbol güçlü değil. İngiltere’de futbol ve diğer alanlar daha güçlü. Şehirde ve üniversitemizin böyle bir takımı olsun istedik. 2 yıl önce Plymouth Raiders takımın satın aldık."



"PLYMOUTH RAIDERS KUPAYI KAZANAN TARAF OLACAK"



"Birinci yılımızı tamamladık. 2’nci yılımızda malum pandemi devreye girdi" diye sözlerini sürdüren Enver Yücel, şunları kaydetti:



"Maçlar Türkiye’de olduğu gibi seyircisiz olarak devam ediyor. Bizim de 2’nci yılımızda desteğimiz daha fazla oldu. Türkiye’deki hocalarımız ve basketbol takımımızdaki genel menajerimiz ilgilendiler. Takımı biraz daha düzgün hale getirdik. Benim amacım, Bir Türk başkanın İngiltere’de başarılı olabilmesi, bizim bunu İngiltere’ye gösterebilmemiz ve Türkiye’deki gençlerin özellikle dil öğrenimi konusunda orada bir altyapıları da olsun istiyoruz. Böylelikle kulübü satın aldık. Kulüp de gayet başarılı gidiyor. Ligde 4’üncü sırada, bir taraftan da kupa maçlarını oynuyoruz. Geçen hafta kupada yarı final maçımızı kazandık ve final oynayacağız. Finali kazandığımızda Plymouth Raiders kupayı kazanan taraf olacak. Bu da bizi bir Türk olarak gururlandıracak. Medya çok ilgili ve alakalı. Bizim bir takım almamız, İngiltere’ye basketbolu daha da sevdirebilmemiz, diğer branşlarda da orada ilişkilerimiz olacak. Plymouth’un belediye başkanı çok ilgili. Kulübümüze çok büyük destekler veriyor. Hem maddi, hem de manevi destekleri oluyor. Orada bir salon kurmak için devletin ve belediyenin önemli bir katkısı var. Bizim bir ayağımız da İngiltere’de spor, spor eğitimi olacak. İngiltere’deki spor eğitimi çok güçlü. Spor sağlığından yönetimine kadar her alanda her bölümü üniversitelerde var. Bizim de bu konuda yatırımlarımız olacak."





"HEM İNGİLTERE HEM DE TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ"



Plymouth Raiders takımının Avrupa’da boy göstermesi için çalışmalar yaptıklarını aktaran Yücel, "Türkiye’deki takımımız Bahçeşehir Koleji Avrupa’da oynuyor. İngiltere’deki takımımızın da Avrupa’da oynaması için çalışıyoruz. Muhtemel Avrupa’da oynayacağız. Bir iki hafta sonra bu konu da netleşmiş olacak. Lig yöneticileriyle de görüşüyoruz. İngiltere’deki bir takım olarak Avrupa’da oynayabilirsek bu hem İngiltere için hem bizim için de Türkiye için de önemli olacak" dedi.



"SPOR YAPAN ÇOCUĞUN DERSLERİ DAHA DA İYİ OLUYOR"



Spor yapan bir çocuğun derslerinde de daha başarılı olacağını ve bunun örnekleri olduğunu vurgulayan Enver Yücel, şöyle konuştu:



"Türkiye’de özellikle futbol oynayan veya spor yapan bir öğrenciye anne-babası tarafından öncelikle futbolcu mu olacaksın, sporcu mu olacaksın, git dersine çalış gibi konuşmalar yapılıyordu. Özellikle Amerika’da, tüm dünyada görüyoruz ki spor ve eğitim birlikte gidebiliyor. Bizim basketbol takımımızda oynayan bir sporcumuz Stanford Üniversitesi’ni 1’incilikle bitiren bir öğrencimizdi. Şu an sağlık sorunları nedeniyle geri döndü ama Stanford Üniversitesi dünyanın en iyi üniversitelerinden biridir. Bu okulda 1’inci oldu ve profesyonel olarak da basketbol oynuyor. Geçmiş yıllarda milli yüzücülerimizden bazılarının Yale Üniversitesi’ne burslu gittiğini görüyoruz. Amerika’da sporcu burslarıyla öğrenci alan iyi üniversiteler bunu yapıyor. İstanbul’da Bahçeşehir Üniversitesi’ne sporcu geldiği an ona destek oluyoruz. Sporcuyu okulumuza aldığımız zaman veya anaokulundan itibaren bir sporcu yetiştireceksek buna destek olmak lazım. Antrenmanlarına gitmesi lazım, antrenmanlarına gittiğinde derslerinden geri kalmaması lazım. Spor yapan çocuğun dersleri daha da iyi oluyor, daha da iyi olabilir. Bu bir sağlık meselesidir. Spor yapan çocuğun beyni de, gelişimi de, mutluluğu da çok daha farklı. Sporu sürekli teşvik ediyoruz. Sporla eğitimi birlikte yürütmek istiyoruz. Okul mu spor mu diye bir şey yok. Her ikisini de yapmak çok mümkün. Yaptık, yapıyoruz, görüyoruz. Özellikle 7 ilde altyapılarımız var. Çok küçük yaşlardan itibaren başlıyor. Bu sayıyı daha da yükseltmemiz lazım. Sadece bizim okullarımızda değil bütün okullarda, devlet okullarından da öğrenciler basketbol okullarına geliyor, onlara da destek oluyoruz. Sadece basketbolda değil, profesyonel bir basketbol takımımız olduğu için şu an ondan bahsediyorum, 30 spor branşında çalışmalar yapıyoruz. Üniversitemizin 17 tane takımı var. Avrupa’da futbol oynayan, voleybol oynayan, basketbol oynayan takımlarımız var. Her alanda çalışmalarımız var. Bu daha da fazla olacaktır. Bin sporcumuza destek veriyoruz. Altyapılarımızda bine yakın öğrencilerimiz var. Sporu devamlı teşvik etmemiz lazım. Gençlik ve Spor Bakanlığımız da statları ve salonları yaparak kullanıma açıyorlar ve çalışmalarımız bu şekilde devam edecek."



"ATA SPORLARIMIZA DESTEK VERİYORUZ"



Ata sporları için de teşviklerinin olduğunu anlatan Yücel, "7 ilde altyapımız var. Özellikle sadece basketbolda her ilde okullarımızın salonları var; fiziksel bir ihtiyacımız yok. Bölgede basketbol için yetenekli bir öğrenciyi alıp burs verebiliyoruz, yetişmesiyle ilgili destek oluyoruz. Bu yelken sporunda da böyle, kadın voleybolda da böyle, kadın basketbolda da böyle. Antalya’daki okumuzda golf takımımız var. Ata sporlarımıza destek veriyoruz. Antalya’nın Serik ilçesinde güreş takımımızı kurma aşamasındayız. Bireysel sporlarla ilgili araştırmalar yapıyoruz. Bunları yaparken veriler çok önemli. Bu nedenle sporcunun sağlığı çok önemi. Sporcu sağlığı ile ilgili üniversitemizde sağlık bilimleri fakültemizde fizyoterapiden sporcunun beslenmesine kadar her şeyinin nasıl olabileceğini de, kaslarının hangi spora uygun olabileceğini ölçen çalışmalar içerisinde olacağız" dedi.





"AFRİKA’DA BİR TAKIM ALMAYI DÜŞÜNEBİLİRİZ"



Yurdun yanı sıra dünya çapında da başarılar hedeflediklerini vurgulayan Enver Yücel, şöyle devam etti:



"Biz futbolu destekliyoruz. Kısmen sponsor olduğumuz takımlar var. Bazı şehir takımlarının stadyumlarına ismimizi vererek destek olmaya çalışıyoruz. Sporun her alanında bir şeyler yapma gayreti içerisindeyiz. Bir takım sahibi olmanın boyutları çok daha farklı. Yelken kulübü kurarak dünyada bununla yarışmak istiyoruz. Yapmak istediğimiz şu: Türkiye’de bir takımımız olduğu takdirde ölçeğimiz Türkiye’de başarılı olmak. Güzel ancak dünya ölçeğinde nerede olabiliriz ona bakıyoruz. Türkiye’de hem basketbolda hem futbolda çok fazla sporcu var, bu oyuncuların yetiştirilmesi konusunda belki bu nedenle Afrika’da bir takım almayı düşünebiliriz. Hangi ülkede hangi sporun öne çıktığını arkadaşlarımız araştırıyor, onlara da yatırım yapacağız. Özellikle yelken ve deniz sporlarına çok önem verme arzusundayız."



"KADIN SPORUNA YATIRIM YAPMAK İSTİYORUZ"



Kadın sporcu sayısının daha fazla olması için planlamalar yaptıklarını bildiren Yücel, "Kadınlarımızın kızlarımızın sporun içerisinde olmasını çok önemsiyoruz. Kadınla ilgili her branştan mutlaka amatör de olsa bir takımımız var. Kadın voleybolu ile ilgili kolejlerimizin takımları var ama bunu daha profesyonelce götürme arzusundayız. Geçmişte milli voleybolcularımız oldu: Naz Aydemir Akyol, Neslihan Demir Güler gibi sporcular bizim öğrencilerimizdi. Kadın sporuna yatırım yapmak istiyoruz. Öncelik de kadın voleybolu olacaktır diye düşünüyorum. Deniz sporlarını çok önemsiyoruz. Bunları yaparken, Türkiye’nin kıyıları, denizleri çok güzel, bu olanaklar içinde devletin yer tahsisi ve yerel yönetimlerin desteği çok önemli" diye konuştu.

