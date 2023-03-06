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İstanbul'daki yarışta düştükten sonra bilinci kapanan Enrique Llopis'ten güzel haber geldi! Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı...

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#Enrique Llopis#Sakatlık#Sağlık Durumu
İstanbuldaki yarışta düştükten sonra bilinci kapanan Enrique Llopisten güzel haber geldi Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı...
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 12:51

İstanbul'da düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda korku dolu anlar yaşandı. İspanyol atlet Enrique Llopis, 60 metre engelli finalinde yürekleri ağza getirdi ancak hastaneden güzel haber geldi.

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Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlenen 37. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

Avrupa Salon Şampiyonası'nın 60 metre engelli finalinde İspanyol atlet Enrique Llopis, talihsiz anlar yaşadı. 22 yaşındaki sporcu, finalde son harekete takılmasının ardından yere düştü ve kafasını yere sert bir şekilde çarptı.

İZLEYENLERİ KORKUTTU

İspanyol sporcu, kafasını yere çarpmasının ardından bilincini kaybetti ve hareketsiz kaldı. Olayın ciddiyetinin farkında olan sağlık görevlileri anında Enrique Llopis'in yardımına koştu ve ilk müdahalede bulundu.

İstanbul'daki Ataköy Spor Salonu'nda tribünde bulunan seyirciler, doktorların yaralı sporcuyu beş dakika süreyle tedavi etmesi üzerine sessizliğe büründü. Sağlık görevlileri olayın görüntülenmesini engellemek için beyaz bir örtüyle etrafını sardı.

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İstanbuldaki yarışta düştükten sonra bilinci kapanan Enrique Llopisten güzel haber geldi Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı...

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA GELDİ

İspanya'dan ilgili federasyon yaptığı açıklamada Enrique Llopis'in hastaneye kaldırıldığı ve bilincinin yerinde olduğu açıklandı.

BUGÜN VİDEO PAYLAŞTI, DURUMU İYİ

Yaklaşık 5 dakikalık ilk müdahalenin ardından İspanyol atlet, sedye ve boyunlukla alandan çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Llopis'in hastaneye sevki sırasında bir doktor başparmağını kaldırarak sporucunun durumunun iyi olduğunu belirtti.

Öte yandan bugün bir video paylaşan başarılı sporcu, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi ve kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

ALTIN MADALYA JASON JOSEPH'İN

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 60 metre engellide altın madalyanın sahibi İsviçreli sporcu Jason Joseph oldu. Polonyalı Jakub Szymanski, 7.56'lık süresiyle gümüş madalya kazanırken, Fransız Just Kwaou-Mathey ise 7.59 ile bronz madalyanın sahibi oldu. 

 

 

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#Enrique Llopis#Sakatlık#Sağlık Durumu

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