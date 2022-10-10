Enock Mwepu 24 yaşında futbolu bıraktı! Kalp rahatsızlığı...

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İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Enock Mwepu, kalp rahatsızlığı sebebiyle futbol kariyerini sonlandırdı. Kulüpten yapılan açıklamada Zambiyalı futbolcuda kalıtsal kalp rahatsızlığı tespit edildiği ve profesyonel seviyede futbol oynamasının büyük kalp krizi geçirme riskine sebebiyet verebileceği, bu sebeple futbolu bırakmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Kulüp başkanı Tony Bloom, 24 yaşındaki Mwepu için; "Enock için hepimiz çok üzgünüz. Ailesi ve kendisi zor birkaç hafta geçirdi. Zorlu bu dönemi atlatmasına sevinsek de bu genç yaşta umut vadeden bir kariyerin bitmesine üzgünüz. Kulüp olarak ona tam olarak iyileşmesi için gereken yardımı, sevgiyi ve desteği vereceğiz. Hayatının sonraki kısmında vereceği kararlarda yanında olacağız." dedi.

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Teknik direktör De Zerbi ise; "Enock için üzgünüm. Göreve başlamadan önce kadroya baktığımda birlikte çalışacağım için heyecanlı olduğum oyunculardan birisiydi. Onun için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

ENOCK MWEPU'DAN DUYGUSAL MESAJ

Kalp rahatsızlığı sebebiyle 24 yaşında kariyerini noktalamak zorunda kalan Enock Mwepu ise sosyal medya hesabından duygusal bir açıklama yaptı.

Chambishi isimli küçük bir Zambiya kasabasında doğan bir çocuğun paylaşacak bazı haberleri var.

En üst düzeyde futbol oynama hayalinin peşinden dimdik ayakta durmuş, Allah'ın izniyle Premier Lig'de oynayarak bu hayalini gerçekleştirmiş.

Ancak bazı rüyalar sona eriyor. Aldığım tıbbi tavsiyeler nedeniyle kramponlarımı asmam gerektiğini üzüntüyle duyuruyorum. Ancak bu, futbolla ilişkimin sonu değil. Bir şekilde futbolun içinde kalmayı planlıyorum.

Eşim, ailem, menajerim, Zambiya Futbol Federasyonu, önceki kulüplerim, takım arkadaşlarım, antrenörlerim ve özellikle Brighton'da beni destekleyen herkese teşekkür ederim.

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ENOCK MWEPU'NUN KARİYERİ



Futbola ülkesi Zambiya'nın Napsa Stars takımında başlayan Nwepu, 2017 yılında önce ülkesinin Kafue Celtic FC kulübüne transfer oldu. Aynı yaz Avusturya'nın Liefering ekibine imza attı. Burada geçirdiği bir sezonda dikkatleri çekerek 2018 yazında RB Salzburg'a transfer oldu. Zambiyalı futbolcu 2021 yazında 23 milyon euro bonservis bedeliyle PRemier Lig ekibi Brighton'a imza attı.

Geçen sezon Brighton formasıyla 22 maça çıkıp 3 gol ve 6 asistle mücadele eden Mwepu, bu sezon 6 maçta forma giyip 1 asist yaptı.

2017 yılından bu yana Zambiya Milli Takımı forması giyen Mwepu, 24 maçta 6 gole imza attı.