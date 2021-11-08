Enock Barwuah: "Belki Adana Demirspor'la Şampiyonlar Ligi'nde..."

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırılıyorElektrik faturalarındaki TRT payı kaldırılıyor#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Galatasaray - L. Moskova maçı için çarpıcı açıklama Maçı tekrar etmek için bir sebep varGalatasaray - L. Moskova maçı için çarpıcı açıklama! "Maçı tekrar etmek için bir sebep var"#Galatasaray
Türkkanın vekilliğinin düşürülmesi söz konusu mu AK Partili isimden açıklamaTürkkan'ın vekilliğinin düşürülmesi söz konusu mu? AK Partili isimden açıklama#Ankara
Erdoğan İYİ Partili Türkkana tepki: Neresinden tutsanız alçaklıkErdoğan İYİ Partili Türkkan'a tepki: Neresinden tutsanız alçaklık#Kabine
Konyada korkutan deprem Bakan Kurumdan ilk açıklamaKonya'da korkutan deprem! Bakan Kurum'dan ilk açıklama#Konya
Covid-19da sıcak gelişme Bakan Kocadan bir hatırlatma dahaCovid-19'da sıcak gelişme! Bakan Koca'dan bir hatırlatma daha#Koronavirüs
Portekiz Fenerbahçeyi konuşuyor Pereira ve Mesut...Portekiz Fenerbahçe'yi konuşuyor! 'Pereira ve Mesut...'#Fenerbahçe
İYİ Partide Türkkanın yerine getirilen isim belli olduİYİ Parti'de Türkkan'ın yerine getirilen isim belli oldu!#Lütfü Türkkan
CHPnin İYİ Partili Türkkan açıklamasına AK Partiden peş peşe tepkiler İzmir İddiasını çürüttülerCHP'nin İYİ Partili Türkkan açıklamasına AK Parti'den peş peşe tepkiler! İzmir İddiasını çürüttüler#Muhammet Emin Akbaşoğlu
Karabağ Zaferinin 1. yılı coşkuyla kutlandıKarabağ Zaferi'nin 1. yılı coşkuyla kutlandı#Şuşa
Sosyal medyadan anket başlatmıştı Hisselerde sert düşüşSosyal medyadan anket başlatmıştı! Hisselerde sert düşüş#Elon Musk
Aşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planıAşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planı!#Kovid Aşısı
Borsada rekor üzerine rekor Ciddi yükselişler gelebilirBorsada rekor üzerine rekor! Ciddi yükselişler gelebilir#Borsa İstanbul
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen boşanıyor mu Fotoğraflı cevapBurak Özçivit ve Fahriye Evcen boşanıyor mu? Fotoğraflı cevap#Burak Özçivit
20 aylık yasak kalktı ikisi aynı anda havalandı... İşte sebebi20 aylık yasak kalktı ikisi aynı anda havalandı... İşte sebebi#ABD
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Enock Barwuah: "Belki Adana Demirspor'la Şampiyonlar Ligi'nde..."

#Mario Balotelli#Anadolu Kulüpleri#Enock Barwuah
Enock Barwuah: Belki Adana Demirsporla Şampiyonlar Liginde...

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden NasaDoge Menemenspor'da forma giyen Enock Barwuah, Adana Demirspor'un kadrosunda yer alan ağabeyi Mario Balotelli'nin İtalya Milli Takımı'na tekrar seçilebilmek için çalıştığını söyledi.

Haberin Devamı

Futbol kariyerine İngiltere'de başlayan Mario Ballotelli'nin 28 yaşındaki kardeşi Enock Barwuah, İtalya ve Malta'da alt liglerde mücadele ettikten sonra geldiği Adana Demirspor'dan, bu sezon başında NasaDoge Menemenspor'a kiralandı.

Mario Ballotelli'nin 3 kardeşinden biri olan Enock Barwuah, yaklaşık 2 sene aradan sonra ilk maçına NasaDoge Menemenspor'la 27 Ekim Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Karşıyaka karşısında çıktı.

Enock Barwuah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye kariyerine yeni başladığını ve biraz zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Yaklaşık 2 yıl sonra ilk maçına çıktığını kaydeden Barwuah, "İki yıl sonra bir maçta forma giymek çok iyi geldi. Formumu geri kazanmaya devam ediyorum ve her geçen maç daha iyisini yapmak istiyorum." dedi.

Enock Barwuah: Belki Adana Demirsporla Şampiyonlar Liginde...

Haberin Devamı

Futbola kendisinden 2,5 yaş büyük ağabeyi Mario Ballotelli ile 6 yaşında başladığını kaydeden Enock Barwuah, "Amcam ve babam da futbolcuydu. 'Futbol bizde nesilden gelen bir şey.' demek daha doğru diye düşünüyorum. Bu da böyle devam ediyor." diye konuştu.

Enock Barwuah, eski formuna kavuşmak ve güzel futbol oynamak istediğini belirterek, "Türk futboluna adapte olmak, çok konuşmak yerine futboluma odaklanmak ve güzel sonuçlar almak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Mario iyi durumda"

Ağabeyi Mario Ballotelli'nin kariyerinde Adana Demirspor'u seçmesinin doğru bir karar olduğunu kaydeden Barwuah, "Milli takıma dönmek için hem fiziksel hem de mental olarak kendisini geliştirmeye devam ediyor. Onu birazcık da ben zorladım Adana Demirspor'a gitmesi için. Mario iyi durumda. Belki önümüzdeki senelerde Adana Demirspor'la Şampiyonlar Ligi'nde oynarlar." ifadelerini kullandı.

Barwuah, futbolcuların saha içinde biraz agresif olmaları gerektiğini belirterek, "Ağabeyim gerçek hayatta agresif değil. Gerçek hayatta böyle bir insan değil. Aslına bakarsanız eğlenceli bir insan." şeklinde konuştu.

- "İkiz gibiyiz"

Ağabeyi ile çok iyi bir ilişkisi olduğunu kaydeden Barwuah, "Hem ağabeyim hem çok yakın arkadaşım. Neredeyse ikiz gibiyiz. Aramız çok iyi." açıklamasında bulundu.

Hep ağabeyi gibi bir futbolcu olmak istediğini belirten Barwuah, "Şu an için kariyerimde futboldan keyif almam gereken bir noktadayım. Formumu tekrar yakalamak için çalışmaya, antrenmanlara devam edeceğim." diyerek sözlerini tamamladı.

Haberin Devamı

Enock Barwuah: Belki Adana Demirsporla Şampiyonlar Liginde...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mario Balotelli#Anadolu Kulüpleri#Enock Barwuah

BAKMADAN GEÇME!

Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi yeniden mahkemelik

Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi yeniden mahkemelik

#Özer Hurmacı
Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

#Berdan Mardini