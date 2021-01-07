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GeriFutbol Enner Valencia'dan penaltı ve sakatlık açıklaması!
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Futbol
Haber Giriş: 07.01.2021 - 21:23 | Son Güncelleme:

Enner Valencia'dan penaltı ve sakatlık açıklaması!

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Enner Valencia'dan penaltı ve sakatlık açıklaması!
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Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de penaltıdan yararlanamayan Enner Valencia açıklamalarda bulundu.

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  • Fenerbahçe-Alanyaspor maçından en özel fotoğraflar
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  • Fenerbahçe-Alanyaspor maçından en özel fotoğraflar
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Enner Valencia'nın açıklamaları şu şekilde:

Koronavirüse yakalandıktan sonra sakatlığım oldu. Sakatlığı atlattıktan sonra döndüm ve takıma fayda vermeye çalışıyorum. Penaltı kaçtı ama hocam şans verirse yeniden kullanmak isterim. Yapamadığınız şeylerin üzerine gitmeniz gerekir.

SAKATLIĞI VAR MI?

Pozisyon sonrası bir ağrı hissettim ama takıma katkı vermek için mücadele ederken oyunun devamında bir ağrı yaşamadım.

Enner Valenciadan penaltı ve sakatlık açıklaması

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