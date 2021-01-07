Enner Valencia'dan penaltı ve sakatlık açıklaması!

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Enner Valencia'nın açıklamaları şu şekilde:

Koronavirüse yakalandıktan sonra sakatlığım oldu. Sakatlığı atlattıktan sonra döndüm ve takıma fayda vermeye çalışıyorum. Penaltı kaçtı ama hocam şans verirse yeniden kullanmak isterim. Yapamadığınız şeylerin üzerine gitmeniz gerekir.

SAKATLIĞI VAR MI?

Pozisyon sonrası bir ağrı hissettim ama takıma katkı vermek için mücadele ederken oyunun devamında bir ağrı yaşamadım.

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...