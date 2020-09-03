Enner Valencia: 'Yüzde 100'ümle Fenerbahçe'deyim'

Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia ülkesinde kaçırılan kız kardeşinin kurtarılmasıyla kafasının rahatladığını ve tüm konsantrasyonunu sarı lacivertliler için vereceğini söyledi. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe’de görev yapacak ilk Ekvadorlu futbolcu olacağını hatırlatarak şu açıklamaları yaptı:

Geldiğimde F.Bahçe’nin bu kadar önemli bir kulüp olduğunu, bu kadar tutkulu bir taraftarı olduğunu bilmiyordum. Sayı vermem zor. Ben en yüksek gol ve asisti yapabilmek için çalışacağım.

'Son 2 yıl kaleden uzak kaldım'

F.Bahçe'de görev alan ilk Ekvadorluyum. Umarım Fenerbahçe tarihine adımı yazdırırım. Türkiye’de de diğer arkadaşımdan sonra 3’üncü olurum. Umarım Türkiye ve Süper Lig tarihine de ismimi yazdırabilirim. · Son 2 senede de açık olarak görev aldım, kaleden uzak kaldım. Onun için skorlarım düşüktü. İyi hazırlanacağım, konsantre olacağım. En iyi şekilde takımıma katkıda bulunacağım. · En rahat ettiğim pozisyon, en ileri uç, forvet olarak oynamak. Ama nerede görev verilirse görevimi yapmaya hazırım.

'Baskı beni kötü etkilemez'

Kız kardeşim, ailemle mutlu şekilde ülkemizde. Bu konu benim için önemliydi. İyi şekilde çözümlenmesiyle buraya yüzde 100 konsantreyle hazır bulunduruyorum. · Daha önce büyük kulüplerde, baskının olduğu yerlerde oynadım. Büyük kulüpte olunca baskı normal. Bu beni kötü etkilemeyecek. Kendimi vereceğim ve en yüksek katkıyı sağlayacağım. · Hazırlık karşılaşmalarında rakipleri gördüm, onları analiz ettim, sert savunma yapıyorlar. Bunun için de rakipleri izlemek gerekiyor. Fark yaratabilmek için de çok çalışıp, kendinizi vermeniz gerekiyor.

JOSE SOSA NEREDE?

Fenerbahçe'nin yeni sezon yapılanmasında büyük önem yüklediği ve oyun kurgusunu şekillendirecek oyuncu olarak düşünülen Jose Ernesto Sosa’nın, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde cep telefonuyla çekilen fotoğraftan dün yapılan son antrenmana kadar hiç görünmemesi merak konusu oldu. 19 Ağustos’ta İstanbul’a gelen, 21 Ağustos’ta Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde bireysel olarak çalışırken cep telefonuyla çekilerek sosyal medyaya düşen ve aynı gün gece geç saatlerde kulübün resmi internet sitesinden Fenerbahçe ile iki yıllık sözleşme imzaladığı açıklanan yıldızın durumu gizemini koruyor. Ne salonda çalışırken ne de sahada koşu yaparken tek kare fotoğrafı bulunmayan, oynanan hazırlık maçlarında da yer almayan Sosa’nın ligin başlamasına 8 gün kalmasına rağmen hala takıma katılmaması kafalarda soru işareti yarattı.

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