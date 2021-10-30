Enner Valencia sakatlandı, Fenerbahçe 10 kişi kaldı

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Konya'da oynanan maçın henüz 11. dakikasında 2-0 geriye düşen sarı lacivertliler, ilk devre sona ermeden 3 değişiklik hakkını kullandı.

İlk devrede 3 isimle oyuna müdahalede bulunan Pereira, Gustavo ve Altay Bayındır'ın yaşadığı sakatlıklar sonrası 2 değişiklik daha yaptı.

Art arda sakatlıklar yaşanan Fenerbahçe'de bu kez Enner Valencia talihsiz bir şekilde sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Müsabakanın 80. dakikasında rakibinin müdahalesiyle yerde kalan Valencia, ayağa kalkamayınca sağlık görevlileri ilk müdahaleyi saha içinde yaptı.

Saha dışında da tedavisi süren Valencia, oyuna devam edemezken gözyaşları içinde sedyeyle soyunma odasına götürüldü.

5 oyuncu değişikliği hakkını kullanan Fenerbahçe ise kalan bölümü 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.