Fenerbahçe’de sezona müthiş bir performansla başlayan Enner Valencia, Altay karşısında attığı golle ilk 3 maçta 5. kez topu ağlara göndermeyi başardı. Bu başarısından sonra Enner Valencia hayatı merak konusu oldu. Peki, Enner Valencia kimdir, hangi takımlarda oynadı? İşte Fenerbahçe Enner Valencia hakkında merak edilenler

ENNER VALENCİA KİMDİR?

Enner Valencia, 4 Kasım 1989 Ekvadorlu futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir. Forvet mevkisinde görev yapmaktadır. Valencia, uzun yıllar Premier Lig'de görev aldı. Santrfor bölgesinde bulunan Enner Valencia, 1.77 boyundadır.

ENNER VALENCİA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbol kariyerine, Ekvador takımlarından Caribe Junior'un altyapısında başlayan golcü, uzun yıllar Ekvador liginde forma giymesinin ardından 2014 yılında West Ham United'a transfer oldu. Kariyerinde en çok maça Premier Lig'de çıktı, bir sezonda Everton'da kiralık olarak forma giydi.

2017 yılında Tigres'e transfer oldu, 3 sezon Tigres'te forma giydi. Kariyeri boyunca 350 maçta görev alan Valencia, toplamda 89 gol attı.

28 Ağustos 2020'de Fenerbahçe ile bonservis bedeli olmadan 3 yıllık sözleşme imzaladı. Süper ligdeki ilk resmi maçına ligin ilk haftasında Rizespor ile oynanan maçta çıktı. Valencia, maçta 90 dakika forma giydi. 25 Ekim 2020'de Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Trabzonspor'a karşı kaydetti ve Fenerbahçe maçı 3-1 kazandı. İlk asistini ise Antalyaspor'a karşı yaptı, Fenerbahçe maçı 2-1 kazandı. 30 Ocak 2021'de Rizespor ile oynanan maçta free-kick kullandı. Önce direğe sonra Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'a çarpan top filelerle buluştu. Fenerbahçe maçı tek golle kazanarak ligde birinci sıraya yükseldi.

2020-21 Sezonunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de 12 gol ve 5 asist ile skora en çok katkı sağlayan futbolcu oldu. Valencia, Türkiye Kupası'nda da 1 gol attı.

26 Ağustos 2021 tarihinde oynanan HJK Helsinki - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off maçında hat trick yaptı ve Daniel Güiza'dan sonra Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarında hat trick yapan ilk oyuncu oldu