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Futbol
Haber Giriş: 26.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Enner Valencia coştu, coşturdu

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Enner Valencia coştu, coşturdu

Ekvadorlu yıldız, gollerine devam ediyor. Fenerbahçe’de son haftaların formda golcüsü Enner Valencia, Kasımpaşa maçını da boş geçmedi.

Eski teknik direktör Erol Bulut döneminde genelde kanatlarda oynayan, bazen de çift forvetteki ikiliden biri olan Ekvadorlu yıldız, Emre Belözoğlu döneminde tek forvet olarak görev alırken adeta küllerinden doğdu.

Dün Kasımpaşa filelerini 2 kez havalandıran Valencia bu sezon ligdeki gol sayısını 9’a çıkardı.

Son 4 maçta 3 kez gol sevinci yaşayan tecrübeli oyuncu, Belözoğlu döneminde 4 gole ulaşmış oldu.

Enner Valencia coştu, coşturdu

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