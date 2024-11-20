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Enner Valencia attı, Davinson Sanchez yıkıldı! Harika gol...

Güncelleme Tarihi:

#Ekvador#Kolombiya#Ener Valencia
Enner Valencia attı, Davinson Sanchez yıkıldı Harika gol...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 13:34

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Ekvador, Kolombiya'yı Enner Valencia'nın attığı müthiş golle mağlup etti. Kolombiya'da Galatasaraylı Davinson Sanchez de forma giydi.

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2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Kolombiya ile Ekvador karşı karşıya geldi. Ekvador'un 1-0 kazandığı maçta Fenerbahçe'nin eski golcüsü Enner Valencia seri çalımlarla harika bir gol attı.

7. dakikada Valencia ile öne geçen Ekvador, 34. dakikada 10 kişi kaldığı maçı 1-0 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla Ekvador puanını 19'a yükseltti, Kolombiya ise 19 puanda kaldı.

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#Ekvador#Kolombiya#Ener Valencia

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