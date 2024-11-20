Enner Valencia attı, Davinson Sanchez yıkıldı! Harika gol...

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2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Kolombiya ile Ekvador karşı karşıya geldi. Ekvador'un 1-0 kazandığı maçta Fenerbahçe'nin eski golcüsü Enner Valencia seri çalımlarla harika bir gol attı.
7. dakikada Valencia ile öne geçen Ekvador, 34. dakikada 10 kişi kaldığı maçı 1-0 kazanmayı başardı.
Bu sonuçla Ekvador puanını 19'a yükseltti, Kolombiya ise 19 puanda kaldı.
⚽️Enner Valencia, Davinson Sanchez ve arkadaşlarını çalımlayıp golünü atıyor.— Spor Arena (@sporarena) November 20, 2024
Kolombiya 0-1 Ekvadorpic.twitter.com/tDjAQAeHSD