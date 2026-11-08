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Enner Valencia, Arjantin'i karıştırdı: Bir taraf 90+6'da şampiyon oldu, diğer taraf şampiyon olduğunu sanıp kutlamalara başladı!

Güncelleme Tarihi:

#Arjantin Ligi#Boca Juniors#Rosario Central
Enner Valencia, Arjantini karıştırdı: Bir taraf 90+6da şampiyon oldu, diğer taraf şampiyon olduğunu sanıp kutlamalara başladı
Muhammet ATMAR
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2026 11:14

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Enner Valencia, dün gece 90+6'da attığı golle Boca Juniors'ı şampiyonluğa taşıdı. Ekvadorlu forvetin golünün iptal edildiği yönündeki yanlış bilgi ise Boca'nın şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Rosario Central taraftarlarının sevinçten sahaya inip şampiyonluk kutlamasına neden oldu. İşte detaylar...

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Arjantin Primera Division'da 2026 yılının şampiyonu dün gece belli oldu.

Boca Juniors, Clausura'nın son haftasında konuk ettiği Defensa y Justicia'yı Fenerbahçe'nin eski golcüsü Enner Valencia'nın 90+6'da attığı golle 1-0 mağlup ederek sezonu 63 puanla, en yakın rakibi Rosario Central’in 1 puan önünde şampiyon olarak tamamladı.

Şampiyonluk ipini 36. kez göğüsleyen Boca, 38 şampiyonluğu bulunan ezeli rakibi River Plate ile farkı ikiye indirdi.

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Enner Valencia, Arjantini karıştırdı: Bir taraf 90+6da şampiyon oldu, diğer taraf şampiyon olduğunu sanıp kutlamalara başladı

ROSARIO İÇİN TRAVMATİK GECE: ŞAMPİYON OLDUKLARINI SANIP KUTLAMALARA BAŞLADILAR!

Boca'nın şampiyonluk yolundaki en yakın rakibi Rosario Central, son hafta mücadelesinde Estudiantes RC'yi 2-0 mağlup etti.

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Maçı Boca maçından önce sona eren Rosario Central oyuncuları ve taraftarları, 90+6'da gelen Boca golüyle önce büyük bir şok ve üzüntü yaşadı.

Enner Valencia, Arjantini karıştırdı: Bir taraf 90+6da şampiyon oldu, diğer taraf şampiyon olduğunu sanıp kutlamalara başladı

"YANLIŞ ANONS" KURBANI OLDULAR

Ardından bu esnada birileri, La Nacion gazetesinin haberine göre, "Boca'nın golü iptal edildi! Gol iptal!" diye tribünlerde bağırmaya başladı. Bu yanlış bilgi saniyeler içinde hızla yayıldı ve dev bir karmaşaya neden oldu.

Şampiyon olduklarını sanan Rosario taraftarları sahaya girdi, oyuncular ve teknik ekip saha ortasında çılgınca sevindi. Bazı oyuncular bu sevinci tribünlere tırmanarak taraftarlarla birlikte, teknik heyet üyeleri ise yayıncı kuruluş kameralarına "Şampiyon biziz, biz!" diye bağırarak yaşadı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI, SEVİNÇ YERİNİ ÜZÜNTÜYE BIRAKTI

Bu anlarda sakin kalan ve Boca'nın galibiyetinden haberdar olan bazı Rosario taraftarları, yaşananları anlamak için telefonlara sarılarak yakınlarını aradı.

Enner Valencia, Arjantini karıştırdı: Bir taraf 90+6da şampiyon oldu, diğer taraf şampiyon olduğunu sanıp kutlamalara başladı

Gerçeğin yavaş yavaş herkes tarafından öğrenilmesinin ardından Rosario cephesindeki büyük sevinç yerini daha büyük bir üzüntü ve öfkeye bıraktı.

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Rosario Central ligi, şampiyon Boca Juniors'ın 1 puan gerisinde 2. sırada tamamladı.

Enner Valencia, Arjantini karıştırdı: Bir taraf 90+6da şampiyon oldu, diğer taraf şampiyon olduğunu sanıp kutlamalara başladı

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#Arjantin Ligi#Boca Juniors#Rosario Central

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