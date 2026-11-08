Enner Valencia, Arjantin'i karıştırdı: Bir taraf 90+6'da şampiyon oldu, diğer taraf şampiyon olduğunu sanıp kutlamalara başladı!

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Arjantin Primera Division'da 2026 yılının şampiyonu dün gece belli oldu.

Boca Juniors, Clausura'nın son haftasında konuk ettiği Defensa y Justicia'yı Fenerbahçe'nin eski golcüsü Enner Valencia'nın 90+6'da attığı golle 1-0 mağlup ederek sezonu 63 puanla, en yakın rakibi Rosario Central’in 1 puan önünde şampiyon olarak tamamladı.

Şampiyonluk ipini 36. kez göğüsleyen Boca, 38 şampiyonluğu bulunan ezeli rakibi River Plate ile farkı ikiye indirdi.

ROSARIO İÇİN TRAVMATİK GECE: ŞAMPİYON OLDUKLARINI SANIP KUTLAMALARA BAŞLADILAR!

Boca'nın şampiyonluk yolundaki en yakın rakibi Rosario Central, son hafta mücadelesinde Estudiantes RC'yi 2-0 mağlup etti.

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Maçı Boca maçından önce sona eren Rosario Central oyuncuları ve taraftarları, 90+6'da gelen Boca golüyle önce büyük bir şok ve üzüntü yaşadı.

"YANLIŞ ANONS" KURBANI OLDULAR

Ardından bu esnada birileri, La Nacion gazetesinin haberine göre, "Boca'nın golü iptal edildi! Gol iptal!" diye tribünlerde bağırmaya başladı. Bu yanlış bilgi saniyeler içinde hızla yayıldı ve dev bir karmaşaya neden oldu.

Şampiyon olduklarını sanan Rosario taraftarları sahaya girdi, oyuncular ve teknik ekip saha ortasında çılgınca sevindi. Bazı oyuncular bu sevinci tribünlere tırmanarak taraftarlarla birlikte, teknik heyet üyeleri ise yayıncı kuruluş kameralarına "Şampiyon biziz, biz!" diye bağırarak yaşadı.

🏆 Boca Juniors'ın 90+6'da attığı golün iptal edildiğini ve şampiyon olduklarını sanan Rosario Central taraftarları, sahaya girip bunu oyuncuları ve teknik heyetleriyle kutladılar. https://t.co/1zqKCnU3hJ — Spor Arena (@sporarena) November 8, 2026

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI, SEVİNÇ YERİNİ ÜZÜNTÜYE BIRAKTI

Bu anlarda sakin kalan ve Boca'nın galibiyetinden haberdar olan bazı Rosario taraftarları, yaşananları anlamak için telefonlara sarılarak yakınlarını aradı.

Gerçeğin yavaş yavaş herkes tarafından öğrenilmesinin ardından Rosario cephesindeki büyük sevinç yerini daha büyük bir üzüntü ve öfkeye bıraktı.

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Rosario Central ligi, şampiyon Boca Juniors'ın 1 puan gerisinde 2. sırada tamamladı.