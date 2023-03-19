Enner Valencia, Alex de Souza'yı geride bırakıp Fenerbahçe tarihine geçti

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor'a konuk olurken karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazandı. Sarı lacivertlilerde Enner Valencia iki kez penaltı atışında ağları havalandırarak gollerine devam etti.

Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia bu sezon 29 golüne ulaşarak 2010/2011 sezonunda Alex de Souza'nın 28 gollü sezonunu geride bıraktı ve Fenerbahçe tarihinde bir sezonda en fazla resmi maç golü atan yabancı oyuncu oldu.

Süper Lig'deki son beş maçında da gol atan Ekvadorlu yıldız, Moussa Sow'dan bu yana ligde beş maçlık seri yakalayan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.

Valencia, bu sezon oynadığı 35 resmi maçta 29 gol ve 4 asistlik katkı yaptı.