Enkazdan sağ kurtulan Galatasaraylı Cihan Emir Parlak'tan acı haber geldi! Muslera ve Kerem Aktürkoğlu ile görüntülü konuşmuştu...

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Türkiye'yi sarsan depremde Adıyaman'da enkaz altında kalarak iki bacağını kaybeden ve bir süredir Ankara'da tedavi gören 12 yaşındaki Cihan Emir Parlak'tan acı haber geldi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Depremden sağ olarak kurtulan ve Galatasaray sevgisiyle içimizi ısıtan Cihan Emir Parlak’ın, vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Genç taraftarımıza Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz. Seni hep gülen yüzünle hatırlayacağız Cihan…" denildi.

MUSLERA VE KEREM AKTÜRKOĞLU'YLA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cihan Emir Parlak, hayatını kaybetmeden önce Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, futbolcular Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu ile telefonda görüşmüştü.

Kerem Aktürkoğlu'nun "Nasılsın, seni çok güçlü gördüm aferin sana. Sen büyük savaşçısın. Hepimiz seni çok seviyor ve dua ediyoruz" demesi üzerine duygu dolu anlar yaşayan Cihan Emir Parlak, "İyiyim abi, sizin sayenizde daha iyi ve daha güçlü olacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullanmıştı.

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Cihan Emir Parlak daha sonra Fernando Muslera ile konuşmuştu. Cihan Emir'e Türkçe seslenen Muslera, "Merhaba kardeşim. Seni iyi gördüm. Sen ne kadar güçlüymüşsün, maşallah. Seni ilk maça bekliyorum. Seni çok seviyorum" demişti. Cihan Emir de Muslera'ya "Ben seni çok seviyorum. Daha güçlü olacağım. Maça hep beraber geleceğiz" cevabını vermişti.

DURSUN ÖZBEK'TEN FENERBAHÇE MAÇI SÖZÜ

Cihan Emir, konuştuğu Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'a da İstanbul'da görüşmek istediğini söylemiş ve Erden Timur da Cihan Emir'e futbolcularla görüşme ve maça götürme sözünü vermişti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile de görüşen Cihan Emir, İstanbul'a gelip Fenerbahçe maçını tribünde izlemek istediğini söylemişti. Dursun Özbek de Cihan Emir'e, "Sizi gördüğüm için seviniyorum. Çok geçmiş olsun. En kısa zamanda da görüşürüz. Fenerbahçe maçına sizi getireceğim, şampiyonluk maçı olacak" ifadelerini kullanmıştı.

DİYALOGLAR TEBESSÜM ETTİRMİŞTİ

Cihan Emir'i enkaz altından çıkarmaya çalışırken bilincini açık tutmak amacıyla sohbet eden kurtarma ekipleri, "Hangi takımlısın?" sorusuna "Galatasaray" cevabını almasıyla başlayan futbol sohbeti sırasında yaşananlar kameralara yansımıştı.

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TANJU ÇOLAK ZİYARET ETMİŞTİ

Ayrıca Türk futbol tarihinin en golcü oyuncusu olan Tanju Çolak, Cihan Emir Parlak’ı Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti.

Tanju Çolak, küçük Cihan'a tüm takım imzalı Galatasaray forması hediye etmiş ve Florya Metin Oktay Tesisleri'ne götürerek sarı-kırmızılı futbolcularla ve Teknik Direktör Okan Buruk ile tanıştıracağının sözünü vermişti.