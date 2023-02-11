Enkazdan Fenerbahçe formasıyla çıkarılan Kamilcan Ağdaş, Altay Bayındır ve Arda Güler ile görüştü

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16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bina enkazından 119 saat sonra sağlıklı bir şekilde kurtarıldı.

Üzerinde Fenerbahçe formasıyla enkazdan kurtulan Kamilcan'ın yetkililere "Bugün günlerden ne?" diye sorduğu ve depremin ertesi günü Fenerbahçe'nin maçı olduğu için geceden formayla yattığını söylediği ifade edildi.

Fenerbahçe sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda; "Bu gece, 119. saatte gözlerimizde yaş, mucizelere bir kez daha inandık biz! Daha gidilecek çok maçımız var, seni bekliyoruz Kamilcan." denildi.

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ALTAY İLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTU

Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan Kamilcan, hastanede tedavi görürken kaleci Altay Bayındır ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Altay Bayındır, görüntülü konuştuğu Kamilcan'a, "Sen Fenerbahçeli futbolcuların gururu, kahramanısın. Tüm samimiyetimle söylüyorum, bizi o kadar mutlu etti ki... Seni Fenerbahçe formasıyla görünce... Böyle bir mücadele verip sağlıklı sağlam bir şekilde çıkman bizim kahramanımızsın sen. Artık ilk maçımızda statta her beraber oluruz inşallah. Seni maça davet ediyoruz. Benden istediğin bir şey varsa her şeyi rahatlıkla söyleyebilir, sorabilirsin. Sevdiğin bir futbolcu varsa iletişime geçip seni onunla da konuşturabiliriz." dedi.

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Genç Kamilcan ise Altay Bayındır'a konuşmak istediği futbolcunun Arda Güler olduğunu söyledi.

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"İYİ Kİ VARSIN KAMİLCAN"

Fenerbahçe ise paylaşımında "Altay Bayındır, Kamilcan’ımızla görüştü. Kelimeler kifayetsiz… İyi ki varsın Kamilcan" ifadelerine yer verdi.

ARDA GÜLER İLE DE GÖRÜŞTÜ

Kamilcan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Arda Güler, "Forma çok yakışmış. İnşallah iyileştiğinde seni tesise bekliyoruz. Ben de kendi formamı veririm sana. Beraber vakit geçiririz." diye konuştu.