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Enis Destan’ın annesi Gül Destan'dan olay sözler: Bulmuş pırlanta gibi genci, hiç kaçırır mı!

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#Enis Destan#Gül Destan#Futbol
Enis Destan’ın annesi Gül Destandan olay sözler: Bulmuş pırlanta gibi genci, hiç kaçırır mı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2024 07:00

Enis Destan’ın annesi Gül Destan, oğlunun nişanlısı için şok ifadeler kullandı. Trabzonspor'da oynayan oğlundan 10 yaş büyük gelin adayına öfke saçan Gül Destan, "Kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştıramıyorum. Bulmuş pırlanta gibi genci, hiç kaçırır mı!" dedi.

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Trabzonspor’un 22 yaşındaki forveti Enis Destan, Arzum Kuruçalı ile nişanlanırken, yıldız futbolcunun annesi Gül Destan, gelin adayı için şok açıklamalar yaptı. Gül Destan, İnstagram’dan yaptığı paylaşımda nişan fotoğraflarının yanına gelin adayı için şunları yazdı:

HiÇBiR ŞEKiLDE YAKIŞTIRMIYORUM

“Kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi, amaç belli. Benim oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştırmıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak ne de yaş olarak bizim tercih etmediğimiz gelin adayı.

BU iŞiN OLMAYACAĞINI SÖYLEDiK

Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım öyle bir oğlumun yakasına yapışmış ki ayak bağı gibi en sonunda. Bulmuş pırlanta gibi genç yakışıklı, kalbi temiz kaçırır mı! Biz oğlumuza kız istemeye gitmedik. Ailesini tanımıyoruz. Kendi aralarında ve kız tarafı planlı bir şekilde kendilerine göre ayarlamışlar. Yangından mal kaçırır gibi aceleye getirdiler.”

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ABDULLAH AVCI’YI TEHDiT ETMiŞTi

GÜL Destan daha önce de oğlu Enis’i oynatmadığı için Trabzonspor’un eski teknik direktörü Abdullah Avcı’yı tehdit etmişti.Yine sosyal medyadan paylaşım yapan Gül Destan, Avcı'ya, "Enis ile aranızda ne sorun var? Enis oynamak istiyor, siz son 5 veya 10 dakika süre veriyorsunuz. O yetmiyor bir de ters konuşuyorsunuz. Enis’in kılına zarar gelirse dünyayı dar ederim” diye tepki göstermişti.

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#Enis Destan#Gül Destan#Futbol

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