Enis Destan'a Fransa ve Almanya'dan ilgi

İzmir ekibinin altyapısından yetişen genç santrforla Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga’dan bazı kulüplerin ilgilendiği öğrenildi.

Bu sezon vitrine çıktığı kulübünde 17 maçta 9 kez ilk 11’de şans bulup 9 gol kaydeden Enis için nabız yoklamaya başlayan Avrupa ekiplerinin sezon sonunda resmi teklif sunabileceği bildirildi.



Son 6 maçta 7 gol kaydeden Enis Destan’ın bonservis ücretinin kalan 10 haftada sergileyeceği performansa göre değişiklik gösterebileceği ifade edildi.

Altınordu’da art arda attığı gollerin ardından ilk ay-yıldız heyecanını Ümit Milli Takım’a seçilerek yaşayan Enis, öncelikli hedefinin kendisi gibi Altınordu’dan yetişip şu an İngiltere’de Leicester City forması giyen Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi Avrupa’da futbol oynamak olduğunu açıkladı.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...