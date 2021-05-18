Enis Destan'a Almanya, Fransa ve Belçika'dan talip var! Fenerbahçe ve Trabzonspor da takipte...

Türkiye A Milli Futbol Takımı’na da davet edilen, son olarak ise Ümit Milli Takıma çağırılan Enis Destan için Altınordu, 3 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli ve sonraki satıştan da yüzde 30 pay isteyecek.

Süper Lig’de Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin de takibinde olan genç oyuncunun da Bundesliga’da forma giyme isteğiyle Almanya’dan gelen tekliflere olumlu baktığı öğrenildi.

Ayrıca Belçika ve Fransa’dan da kulüpler, oyuncunun transferiyle ilgili görüşmek için Altınordu’ya yazı gönderdi. Enis Destan için Altınordu, TFF 1’inci Lig Play Off maçları sonrası görüşmelerini hızlandıracak.



18 YAŞINDA A MİLLİ TAKIMA



Bu sezon 26 maçta 12 gol atan ve 3 de asist yapan genç oyuncu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından milli davet alırken, son olarak da 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları öncesi, hazırlık kapsamında 2 Haziran Çarşamba günü Ukrayna U21 Milli Takımı ile İstanbul’da oynanacak özel maç için Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas tarafından Ümit Milli Takım’a çağırıldı.

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