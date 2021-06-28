Enis Destan kimdir, kaç yaşında? Enis Destan'ın oynadığı takımlar ve pozisyon bilgileri
Enis Destan, transfer gündeminde yer almasının ardından araştırılan oyuncu oldu. Oynadığı futbol ve gelişimi ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Enis Destan, A Mili Takım kadrosunda da yer aldı. Peki, Enis Destan kimdir, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler
Enis Destan 15 Haziran 2002 tarihinde İzmir Konak'ta dünyaya gelen Enis Destan, santrafor mevkiinde forma giyiyor. 1. Lig takımlarından Altınordu'da top koşturan Enis Destan, futbola Fikri Altay Spor alt yapısında başlamıştı.
Profesyonel futbola Altınordu'da başlayan Destan, 2020 yazında A takıma yükseldi ve düzenli oynamaya başladı.12 Şubat 2021'de deplasmanda oynanan Ankaraspor maçında 2 gol atıp 1 asist yaptı. Enis, Türkiye U-21 millî takımına çağrıldı.
29 Mart 2021 tarihinde Şenol Güneş tarafından Türkiye A millî takımına çağrıldı.