Enis Destan: "Hedefim Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi Avrupa'da oynamak..."

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Enis, Altınordu'da forma giydikten sonra İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de yeniden bir araya gelen Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün takım arkadaşlarını ve kendisini etkilediğini belirtti.

Enis Destan, Avrupa hedefine daha güçlü bir şekilde odaklandıklarını vurgulayarak, "Cengiz abi, Çağlar abi çıktı. Biz de 'neden olmasın' diye sorduk kendimize. Bu yüzden hedefimiz öncelikle Avrupa. Onun için çok çalışıyoruz. İnşallah bir gün Avrupa'da oynayacağım. 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası da kariyerimiz için önemli bir basamak. Bunun farkındayız. Bu yüzden yüksek konsantrasyonla çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Altınordu'daki performansıyla ilgili de konuşan Enis, "Sadece benim değil takımın da yükselen bir grafiği var. Son 3 maçta takıma güzel bir katkı sağladım. Umarım böyle devam eder ve ilk 6 içine gireriz. Ümit Milli Takıma geldim ve bu süreçte süre almaya başladım kendi takımımda. Milli takımda da bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Enis Destan, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan ile I Grubu'nda yer alan Ümit Milli Futbol Takımı'nın iyi bir gruba düştüğünü aktararak, "Grupta favori diyebileceğimiz bir takım yok. Bu grupta her şey olabilir. Kampımız güzel gidiyor, her şey yolunda. Umarım gruplarda da güzel bir başarı elde ederiz." diye konuştu.

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