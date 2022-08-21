Enis Bardhi: "Bu maçtan ders çıkaracağız"

Haberin Devamı

Süper Lig'in üçüncü haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'a farklı mağlup olurken Enis Bardhi ve Marc Bartra maç hakkında konuştu.

Trabzonspor formasıyla iki gol birden atan yeni transfer Enis Bardhi, "Süper Lig'de ilk maçıma çıktım. Golle başlamak ayrı bir mutlu etti ama önemli olan kazanmaktı. Ama maalesef olmadı. Lig yeni başladı. Bu maçtan ders çıkaracağız. Oyuna giren herkes de çok mücadele etti. Hak ettiğimiz sonuç bu değildi." diye konuştu.

Çok çaba gösterdiklerini belirten bir diğer transfer Marc Bartra, "İlk yarı istediğimiz futbolu ortaya koyamadık. Çok çaba gösterdik ama olmadı. İkinci yarı biraz daha iyiydik. Direkten dönen toplar var. Onları atabilseydik çok farklı olabilirdik. Lig yeni başlıyor henüz çok erken her şey için. Kazanabileceğimiz maçı kaybettik" dedi.