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Engin Fırat: "Süper Lig’den teklif aldım..."

#Engin Fırat#Jozef Jarabinsky#Kenya Milli Takımı
Engin Fırat: Süper Lig’den teklif aldım...

İran’da çalıştırdığı kulüplerin ardından Moldova’nın başına geçen ve şu anda kariyerini Kenya Milli Takımı’nı çalıştırarak sürdüren Engin Fırat, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

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"İnsanların her zaman hayatında bazı hedefleri vardır" diyen Engin Fırat, kariyerinden ve gelecek planlarından şöyle bahsetti: "Herkesin yaptığını yapmak istemedim, sıra dışı bir kariyer istedim. O yüzden Süper Lig’de bir takımdan bir takıma geçeyim diye bir hedefim hiç olmadı. Türk hocalar çok fazla uluslararası futbolda görünmüyorlar. Aslında hedefimde şu an Afrika yoktu. Katar’da bir takımla görüşmüştüm. Kenya’dan teklif gelince aklıma yattı. Bir de Afrika deneyimleyim dedim. İyi de bir tecrübe oldu. Bu dönem devam da edebilir. En büyük hedeflerimden bir tanesi Dünya Kupası’na katılmak. Kapı kapanmadı. Görüştüğüm bir takım daha var."

"SÜPER LİG’DEN TEKLİF ALDIM, PROJEYE İNANDIĞIM BİR TAKIM OLURSA TÜRKİYE’DE ÇALIŞIRIM"

Süper Lig’den teklif aldınız mı sorusuna Engin Fırat, "Teklif aldım. İsim konuşmak olmaz şimdi. Türkiye’de şu anda bir takıma 4-5 defa giden hocalar var. Bu bana çok ters geliyor. Gittiğin yerde iz bırakman gerekiyor. Türkiye’de o anlamda, benim iz bırakabileceğim ve proje anlamında inandığım bir takım olursa, tabii ki Türkiye’de çalışırım. Hoca gel bunu yap diyorlar. İyi de, nasıl? Bir örnek vereyim, Mısır’dan bir takım beni aradı, o takımın bir teknik kurulu varmış ve benim İran’daki son 4-5 maçımı incelemişler. Nasıl bir futbol oynatıyor, tarzımıza uygun mu diye. Bunu Türkiye’de düşünebiliyor musunuz? Benim bir şeyler ortaya çıkarabileceğim bir takım olursa neden gelmeyeyim mi? Ben şunu da iddia ediyorum; Türkiye’de başarılı olmak, diğer ülkelerde başarılı olmaktan daha kolay. Herkes günlük yaşıyor. Bir projeyle ortaya çıktığınız zaman başarılı olursunuz. Hangi şartlarda neler yaptığımı anlatmama gerek yok. Uluslararası camiada bir Türk teknik direktör olarak başarılı olmanız için, diğerlerinden daha iyi olmanız lazım. Maalesef bu böyle. Bizim bir lobimiz yok. Ben de bunu yaptım. Bugün bana dünyanın her bir tarafından teklif geldiğine göre başarılı oldum. Türkiye’deki kulüplerdeki tesisler, Avrupa’daki kulüpler yok. Karagümrük’e bakıyorsunuz, tesisi yok. Ama oyuncu planlamasını doğru yaptıkları için çok iyi bir takım ortaya çıkarıyorlar, çok para harcamadan bir de. Bu planlamaların hepsini doğru yaparsanız, başarılı olmama ihtimaliniz yok" yanıtını verdi.

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"JOZEF JARABINSKY’DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Fırat son olarak, "En çok hangi teknik direktörden bir şeyler öğrendiniz" sorusuna Jozef Jarabinsky yanıtını verirken, "O dönemlerde Türkiye’de çok sert bir adam olarak geçiyordu ama bilime ve öğrenmeye çok açık bir insandı. O bana yol gösterdi. Pro lisansı almakla bu iş bitmiyor. Vizyon olarak her gün yeni bir şeyler öğrenmek gerekiyor, ben de Jozef Jarabinsky’den bunları aldım diye düşünüyorum. Bilim durmuyor. Oyuncularla ilişkiler ise sizin karakterinizle ilgili" dedi ve sözlerini noktaladı.

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#Engin Fırat#Jozef Jarabinsky#Kenya Milli Takımı

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