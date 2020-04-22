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Futbol
Haber Giriş: 22.04.2020 - 09:56,Son Güncelleme:

Engin Baytar zorla Galatasaray'a götürülmüş

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2009-2011 yılları arasında Bordo-Mavili formayı giyen Engin Baytar, Galatasaray'a transfer sürecini anlattı.

Engin Baytar Galatasaray'dan Trabzonspor'a transfer sürecini anlatırken, zorla sarı kırmızılı takıma gönderildiğini ima etti.

Aslında Sarı-Kırmızılılar'a gitmek istemediğini belirten tecrübeli oyuncu, "Galatasaray'a giderken, Trabzon'da kadro dışıydım. Kaç arkadaşımı zorla gönderdiler. Galatasaray'a para için gittiğimi söylediler. Orada, Trabzon'un verdiğinin yarısına oynadım. Kulüplerin asıl sahipleri taraftardır. Taraftar beni seviyordu ama ben zorla Galatasaray'a gönderilirken, neredeydiler?"dedi.

 

Engin Baytar zorla Galatasaraya götürülmüş

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