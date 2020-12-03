Engelli milli yelkenci Hüseyin Akbulut: "Engellerinizi beyninizde aştıktan sonra başaramayacağız hiçbir şey yoktur"

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 8 yaşında elektrik akımına kapılması sonucu sağ kolu dirsek altından ampute edilen milli yelkenci Hüseyin Akbulut (33), "Engellerinizi beyninizde aştıktan sonra başaramayacağız hiçbir şey yoktur" dedi.

Marmaris İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Toplum Sağlığı Bölümü'nde memur olarak çalışan Hüseyin Akbulut (33), 8 yaşındayken elektrik akımına kapılarak sağ kolu dirsek altından ampute edilmesine rağmen yaşamdan hiç kopmadı.

Yaşanan olaylardan sonra uzunca bir süre çeşitli işlerini yapmakta zorlanan ve çevresindekilerin acıyarak bakmasına içerleyen Akbulut'un mücadelesi denize olan sevgisiyle başladı.

23 yaşında bir yelken kulübüne giderek deniz sevgisini ve yelkenli merakını anlatan Akbulut, zorlu bir eğitim alıp, sıkıntılı süreçlerden geçerek 10 yılda profesyonel yelkenci oldu. Öğretmenler eşliğinde yat ve yelkenciliği öğrenen ve sürekli antrenmanlar yapan Akbulut'a arkadaşları 'Engelsiz yelkenci' adını verdi.

Engin denizlerde 10 yıldır profesyonel yelken açan Akbulut, katıldığı Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki yarışlarda, bireysel ve kurduğu 'Türkiye Engelli Yelkenciler Grubu' adı altında kendisi gibi 6 engelli sporcuyla beraber çok sayıda ödül kazandı. 3 yıl önce antrenörlük belgesi alan Akbulut, en son hedefini olimpiyatlara katılmak olarak planladı. Üst üste 3 yıl Türkiye Engelli Yelkenli Şampiyonası'nda birincilikle hayallerine ulaşan Akbulut, sporla engelleri azmi ve mücadelesiyle yendi.

'BEYİNDE ENGELLER AŞILDI MI BAŞARILAMAYACAK İŞ YOKTUR'

Koronavirüs salgını kapsamında evinde izole yaşayan milli yelkenci Akbulut, fırsat bulduğunda 'Dertlerimi unuttuğum, huzur bulduğum' dediği yelkenlisiyle antrenman yaparak geçiriyor. Yelkenin yanı sıra çeşitli doğa sporlarına tutkunluğu ile bilinen Hüseyin Akbulut, bir şeyi başarmak için engelin olup, olmaması fark etmediğini belirtip, "Her şey beyninizde istemekle başlıyor" dedi.

Topluma örnek olabilmek için 10 yıldır azimle mücadele verdiğini ifade eden Akbulut, "Küçük yaşlarda talihsiz bir kaza sonucu sağ kolumu dirsekten kaybettim. Küçüklükten bu yana denizi ve doğayı çok seviyordum. Bir yelken kulübüne giderek eğitim almak istediğimi söyledim. Eğitimlere başladım. Ailem zorlu bir spor faaliyeti olduğu için önce istemedi ama zamanla başarılarımı ve isteğimi görünce büyük destek verdi. Çıraklık, amatörlük ve profesyonellik derken 10 yılda şimdi hem engelli yelken milli takımındayım hem de antrenör oldum. Toplumda örnek olabilmek için mücadele veriyorum. Pandemi nedeniyle izole durumdayım. Ama fırsat buldukça yelkenimde motora bağlı kalmadan rüzgar ve sus sesi ile mutlu oluyorum. Dertlerimi unuttuğum tek yer deniz" dedi.

'ENGELİLER İÇİN YAŞAM ALANLARI OLUŞTURULSUN'

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yerel yöneticilere bir çağrıda bulunan Akbulut, "Şehrin planlaması yapılırken veya bir proje hayata geçeceğinde lütfen bizim gibi engelli insanları düşünerek yapsınlar. Görme veya bedensel engelliler için yaşam alanları oluşturulsun. En önemlisi de bu pandemi döneminde zaten sık aralıklarla dışarı çıkmayan engelli kardeşlerimiz ve onların aileleri için psikolojik desteğe önem verilmelidir. Bu dönemlerde tek isteğimiz psikolojik destektir. Sıfırdan başlayıp 10 yılda başarılara imza atmak kadar gurur verici bir şey yok. Yaşamı hiçbir zaman bırakmayın, zorluklar ve dertler her zaman vardır. Önemli olan hedefinize ulaştığınızda yakaladığınız başarının gururudur. Engeller beyinde aşıldıktan sonra başarılamayacak hiçbir şey yok" diye konuştu.