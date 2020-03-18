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Futbol
Haber Giriş: 18.03.2020 - 21:19,Son Güncelleme:/

Enes Ünal'ın takımı Real Valladolid, corona virüs testini reddetti

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Enes Ünal'ın takımı Real Valladolid, corona virüs testini reddetti
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İspanya La Liga ekibi Real Valladolid, lig yönetimi tarafından kendilerine gönderilen corona virüs test kitini kabul etmediklerini duyurdu.

İspanyol kulübü resmi sitesinden yaptığı açıklamada kendilerine gönderilen corona virüs testi kitlerini geri çevirdiğini duyurdu.

Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın da formasını giydiği Real Valladolid'den yapılan açıklamada, "La Liga yönetimi bize test önerisinde bulundu; ancak bu öneriyi medikal ve sosyal nedenlerden ötürü reddettik. Hiçbir oyuncumuzda hastalık belirtisi yok. Bu teste bizden çok daha fazla ihtiyacı olan insanlar var." ifadelerine yer verildi.

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