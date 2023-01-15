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Enes Ünal'ın müthiş füzesi Getafe'ye yetmedi

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#Enes Ünal#Getafe#Espanyol
Enes Ünalın müthiş füzesi Getafeye yetmedi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2023 18:20

İspanya LaLiga'nın 17. haftasında Enes Ünal'ın harika bir gole imza attığı karşılaşmada Getafe, Espanyol'a 2-1 mağlup oldu.

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La Liga'nın 17. haftasında Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, sahasında Espanyol'a 2-1 yenildi.

Konuk Espanyol'un gollerini 6. dakikada Joselu ve 62. dakikada Javi Puado kaydetti.

Getafe'nin tek golü ise milli futbolcumuzdan gelirken Enes Ünal 7. dakikada harika bir şutla golü buldu.

Sol çaprazdan Espanyol cezasına giren Enes, harika bir şut çıkardı ve topu ağlarla buluşturdu.

Bu sezon Getafe formasıyla toplamda 20 maça çıkan Enes, 6 gol atıp 5 asist yaptı.

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#Enes Ünal#Getafe#Espanyol

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