Enes Ünal'ın müthiş füzesi Getafe'ye yetmedi

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La Liga'nın 17. haftasında Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, sahasında Espanyol'a 2-1 yenildi.
Konuk Espanyol'un gollerini 6. dakikada Joselu ve 62. dakikada Javi Puado kaydetti.
Getafe'nin tek golü ise milli futbolcumuzdan gelirken Enes Ünal 7. dakikada harika bir şutla golü buldu.
Sol çaprazdan Espanyol cezasına giren Enes, harika bir şut çıkardı ve topu ağlarla buluşturdu.
Bu sezon Getafe formasıyla toplamda 20 maça çıkan Enes, 6 gol atıp 5 asist yaptı.
🚀 Enes Ünal #Getafe #LaLiga pic.twitter.com/uxZmbJ5wrh— Spor Arena (@sporarena) January 15, 2023