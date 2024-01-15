Enes Ünal'ın duygusal anları: Neredeyse ağlayacaktım

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İspanya LaLiga ekibi Getafe'de forma giyen Enes Ünal, sağ diz çapraz bağlarından geçirdiği sakatlıktan sonra 7 aydan fazla bir süre sahalardan uzak kalırken bu süreçte yaşananlar hakkında konuştu.

Geçirdiği ağır sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalan milli golcü Enes Ünal, Getafe Kulübü'nün resmi sitesinde açıklamalar yaptı.

Getafe Kulübü'nün internet sitesinde Enes Ünal, ailesi ve taraftarlarla yapılan röportajlardan oluşan bir video yayımladı.

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"NİHAYET KENDİMİ TEKRARDAN FUTBOLCU HİSSEDİYORUM"

Sakatlık sonrası zor günler geçirdiğini söyleyen Enes Ünal, "Uzun zaman tek başıma kaldım ve çok fazla çalıştım. Nihayet takım arkadaşlarımla birlikteyim ve bundan dolayı da çok mutluyum. Başlangıçta koltuk değnekleriyle yürüyordum. Bunu fiziksel anlamda aşarken ilk insan olarak ardından sporcu olarak aşamalar kaydettim. Nihayet kendimi tekrardan futbolcu hissediyorum. Ailem, özellikle eşim için de zor oldu. Ben biraz dediğim dedik birisiyim. Eşim de bir dönem futbolcu olduğu ve benzer bir sakatlık geçirdiği için beni daha iyi anladı. Bazen çok güzel günler geçirdik, bazen de zor geçti." dedi.

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"AİLEMLE DAHA FAZLA VAKİT GEÇİRDİM"

Sakatlanınca kendisine ayıracak çok zamanı olduğunu kaydeden Enes Ünal, "Enerjini, aklını, zamanını tamamen futbola verince, kızın büyüme dönemi gibi bazı şeyleri kaybettiğinin farkında olamıyorsun. Hayatta daha önemli şeylerin olduğunu unutuyorsun. Ben her zaman iyi bir baba olmak istedim. Sakatlığımdan dolayı tabii ki boş zamanlardan yararlandım ve ailemle daha fazla vakit geçirdim." diye konuştu.

Sakatlıktan sonra ilk kez sahaya çıkma anını anlatan milli futbolcu, büyük mutluluk ve heyecan yaşadığını belirterek "Neredeyse ağlayacaktım." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara teşekkür eden Enes, "Taraftarlar bu zor anda benimle birlikte oldular. Teşekkürler. Eğer benimle olmaya devam ederlerse her şeyin üstesinden gelirim." şeklinde konuştu.

"SEN ŞİMDİ O ZORLUKLARI GERİDE BIRAKTIN"

Enes'in babası Mesut Ünal, "Bu hayatta her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Sen şimdi o zorlukları geride bıraktın ve kolay günlere girdin. Herkesin çalıştığının karşılığı vardır. Bizler inanıyoruz ki çok çalışan ve azimli bir delikanlısın. Futbol sahalarına daha sağlıklı ve daha sağlam bir şekilde döneceğine, daha çok goller atacağına inanıyoruz. Seni çok seviyoruz, başarılar diliyoruz." derken, annesi de "Yavrum, Enes'im seni çok seviyorum. Bu sezonun başarılı geçmesini diliyorum. Allah'a emanet ol." mesajını yolladı.

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"ZORLU YOLLARDAN GEÇTİN"

Enes Ünal'ın Belçikalı eşi Lisa Smellers ise "Seninle çok gurur duyuyorum. Zorlu bir yoldan geçtin, hiç kolay olmadı. Zor günler oldu ama üstesinden geldin. Fiziksel olarak seni eskisinden daha güçlü görüyorum." ifadelerini kullandı.

KIZININ MESAJI DUYGULANDIRDI

Enes'i oldukça duygularından anlar ise "Seninle çok gurur duyuyorum. Gollerini bekliyorum." diyen ve öpücük gönderen küçük kızından gelen mesaj oldu.