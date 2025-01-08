Enes Ünal'ın büyük talihsizliği! Sezonu kapattı, 6-8 ay yok...

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İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth'ta forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal büyük bir talihsizlik yaşadı.

ÇAPRAZ BAĞLARI KOPTU

Relevo'nun haberine göre antrenman esnasında başarılı futbolcunun çapraz bağları koptu. Enes Ünal'ın bu sakatlıkla birlikte sezonu kapattığı bildirildi. Ünal'ın sahalardan 6-8 ay uzak kalacağı ifade edildi.

Bournemouth'tan yapılan resmi açıklamada;

'Enes Ünal'ın bu hafta yapılan bir antrenman sırasında sağ ön çapraz bağında yırtık meydana geldiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Eylül ayından bu yana Cherries'in oynadığı tüm maçlarda forma giyen ve Premier Lig'de kulüp rekoru kırdığımız yenilmezlik serimizde iki hayati gol atan Türk forvet, Salı sabahı rutin bir antrenman sırasında bu sakatlığı yaşadı.

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Önünde önemli bir rehabilitasyon dönemi bulunan Enes için her şeyden önce düşüncelerimiz onunla birlikte. Önümüzdeki günlerde bağını onarmak için ameliyat olacak ve kulübün sağlık ve performans personeli bu süreçte ona mümkün olan her şekilde destek olacak.

Hepimiz Enes'in arkasındayız ve uygun olduğunda iyileşme süreciyle ilgili güncellemeleri paylaşacağız.'

İKİNCİ KEZ AYNI SAKATLIĞI YAŞADI

Enes Ünal, 2023'ün Mayıs ayında da yine aynı sakatlığı yaşamıştı. O dönem La Liga ekibi Getafe'de forma giyen Ünal, Real Betis ile oynanan lig maçının 6. dakikasında sakatlanarak yerde kalmıştı.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan Enes Ünal, oyundan sedyeyle çıkmak zorunda kalmıştı. Hastaneye kaldırılan milli oyuncunun çekilen MR'ı sonrası çapraz bağlarının koptuğu açıklanmıştı.

Bu sezon Bournemouth formasıyla 17 resmi maça çıkan Enes Ünal, 2 gol - 1 asistlik bir performans sergilemiş ve 332 dakika sahada kalmıştı.