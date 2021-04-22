Enes Ünal'ı Barcelona karşısında CANLI izlemeye ne dersin? Getafe'nin iddaa oranı şaşırtıcı...

Bu bir ilandır

BARCELONA

- 5 Aralık 2020'den sonra ilk kez, 10 Nisan 2021'de Real Madrid'e kaybeden Barcelona, Real Madrid'in Cadiz deplasmanında kazanmasıyla zirvenin 5 puan gerisine düştü. 2 maç eksiği olduğunu es geçemeyelim...

- Gerard Pique iyileşti, ilk 11'de olmayacak ama yedek kulübesindeki yerini alabilecek. Savunma üçlüsünün "Mingueza, Araujo & Lenglet" olması bekleniyor.

- Bir kanatta Sergino Dest'i, diğer kanatta da Jordi Alba'yı izleyeceğiz.

- Geçtiğimiz hafta sonu Kral Kupası'nı müzesine götüren Katalan ekibinde en kritik oyuncu Pedri!

- Genç yaşına rağmen orta alana kattığı enerji, TD Ronald Koeman'ın 3-1-4-2'ye döndükten sonra ilerdeki "Griezmann & Messi" ikilisine verdiği destek, birçok maçta 3 puanı getiren en önemli faktör olmuştu.

GETAFE

- Son 13 lig maçında sadece 1 kere kazanabilen, son 5 maçın 4'ünde gol atamayan Getafe'nin gole en yakın iki isminden biri milli futbolcumuz Enes Ünal olacak.

- Sağ bek Allan Nyom cezalı, o bölge Damian Suarez'e emanet. Sol bekte ise Mathias Olivera'yı izleyeceğiz. Barcelona çıkışlı Marc Cucurella daha çok orta alanın solunda oynuyor.

- Enes'in yanında Jaime Mata'yı görmemiz olası... Mata, ilk maçtaki sürpriz 1-0'da tabela yapan isimdi.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Barcelona'nın ligde oynadığı son 4 maçın 3'ü "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Getafe'nin ligde oynadığı son 5 maçın tamamı "2.5 ALT" bitti.

- Getafe daha önce 15 kez konuk olduğu Camp Nou'dan 1 tane bile galibiyet çıkartamadı! (4 beraberlik - 11 mağlubiyet)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Barcelona kazanır" oldu!

%63'lük kesim El Clasico yenilgisi sonrası şampiyonluk yarışından kopmamak için mutlaka kazanmak zorunda olan Barça'ya güveniyor...

%14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Barcelona'nın 2002'li genç yıldızı Pedri'nin, Katalan devinin formasıyla Devler Ligi'nde attığı ilk gol! Hatırlayalım...