Enes Ünal'dan Beşiktaş itirafı!

Milli futbolcu Enes Ünal, Tivibu Spor'a konuk olduğu programda "Sana en fazla keyif veren Süper Lig takımı hangisi oldu?" sorusunu yanıtladı

Enes Ünal, "Son ana kadar güzel bir mücadele oldu ama kesinlikle Beşiktaş diyebilirim. Çünkü oynadıkları futbol, ofansif olarak keyif verdi, göze hoş geldi. Hatayspor da benim Bursaspor'dan eski kaptanım olan Ömer Erdoğan'ın takımı gerçekten onlar da çok keyif verdiler. Bu iki takımı söyleyebilirim." dedi.

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