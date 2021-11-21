Enes Ünal uçuşa geçti! 4 maçta 4 gol

Getafe'nin Cadiz'i ağırladığı karşılaşma, 4-0 ev sahibinin üstünlüğü ile tamamlanırken mücadelede ağları sarsan Enes Ünal, son 4 haftadaki 4. golünü kaydetti.
Maçtan farklı galibiyetle ayrılan Getafe'nin gollerini 7. dakikada Olivera, 60. dakikada Barreno, 81. dakikada Enes Ünal ve 90+4. dakikada Jaime Mata kaydetti.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Enes Ünal, golünü attıktan sonra 82. dakikada yerini Povada'ya bıraktı.
Son haftalarda büyük çıkış yakalayan Enes, son 4 haftadaki 4. golünü Cadiz ağlarına bıraktı.
24 yaşındaki milli golcü, 11. haftada Granada maçında 1 gol ve 12. haftadaki Espanyol müsabakasında ise 2 gol atmıştı.