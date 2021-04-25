Enes Ünal şov yaptı, Getafe'nin hasreti bitti!

Enes Ünal'ın forma giydiği Getafe, La Liga'nın 32. haftasında deplasmanda Huesca'yı 2-0 yendi. Getafe'nin gollerini 20 ve 51. dakikalarda Enes Ünal attı.

Son 4 maçta 4 gol atan Enes Ünal, maçın 54. dakikasında sarı kart gördü ve 56. dakikada da oyundan alındı.

Bu sonucun ardından 7 maçlık galibiyet hasreti sona eren Getafe puanını 34'e çıkardı ve düşme hattından bir nebze de olsa uzaklaştı. Huesca ise 27 puanda kaldı.