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Enes Ünal şov yaptı, Getafe 10 kişiyle 1 puan kaptı

#Enes Ünal#Getafe#La Liga
Enes Ünal şov yaptı, Getafe 10 kişiyle 1 puan kaptı

Getafe, Enes Ünal'ın 2 gol attığı maçta Deportivo Alaves ile 2-2 berabere kaldı.

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La Liga'da 26. hafta maçında Getafe ile Deportivo Alaves karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 32. dakikasında Cuenca'nın kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kalan Getafe, Enes Ünal'ın golleriyle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Alaves 45. dakikada Escalante ile öne geçerken yanıt 55. dakikada Enes'ten geldi. Konuk ekip 56. dakikada Mendez skoru 2-1'e getirirken 72. dakikada sahneye bir kez daha Enes Ünal çıktı ve durumu eşitledi.

Bu sonuçla birlikte Getafe'nin puanı 27, Alaves'in ise 21 oldu.

Bu sezon 25 maçta forma giyen Enes, 13. golünü kaydetti.

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#Enes Ünal#Getafe#La Liga

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