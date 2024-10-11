Enes Ünal Milli Takımda neden yok, sakat mı?

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Karadağ ile bugün Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Milli takımın 2 maçında da oynayacak oyuncular geçtiğimiz günlerde kamp kadrosu ile birlikte açıklanmıştı. Sporseverler de Euro 2024’te de milli takımda yer almayan Enes Ünal’ın durumunu merak etti.

ENES ÜNAL MİLLİ TAKIMDA NEDEN YOK, SAKAT MI?

A Milli Takımımızın aday kadrosunda Enes Ünal yer almadı. A Millî Takımımızın Haziran ayındaki kampında antrenmanda almış olduğu darbenin ardından muayene ve tetkikleri yapılan Enes Ünal'ın sol ayak başparmağında kırık tespit edilmişti.

Enes Ünal'ın formasını giydiği Bournemouth, Premier Lig'in 6. haftasında sahasında Southampton'ı 3-1 yendi. Maça yedek kulübesinde başlayan Enes Ünal, 76. dakikada Evanilson'un yerine oyuna girdi.

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Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)