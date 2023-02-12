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Enes Ünal golünü attı, Türkiye'yi unutmadı

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#Enes Ünal#Deprem#Laliga
Enes Ünal golünü attı, Türkiyeyi unutmadı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2023 18:43

İspanya La Liga'nın 21'inci haftasında Getafe, sahasında Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibe 1 puanı getiren golü kaydeden milli oyuncu Enes Ünal, attığı golün ardından merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde hissedilen depremlerden etkilenen vatandaşları unutmadı.

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İspanya LaLiga'nın 21'inci haftasında Getafe, Coliseum Alfonso Perez Stadında Rayo Vallecanoyu ağırladı. 38inci dakikada Mauro Arambarri'nin kendi kalesine attığı gol ile deplasman ekibi ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Getafe, 77nci dakikada milli oyuncu Enes Ünal'ın golüyle karşılaşmada skoru 1-1e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Getafe puanını 19a, Rayo Vallecano ise 33'e yükseltti.

Enes Ünal kaydettiği golün ardından Türkiye ve Suriye'de hissedilen depremlerden etkilenen vatandaşları unutmadı. Tecrübeli oyuncu, golün ardından Türkiye ve Suriye için dua edin yazılı tişörtü tribünlere göstererek golünü depremde hayatını kaybeden vatandaşlara adadı. 

Öte yandan iki takımın oyuncuları, karşılaşma öncesi gerçekleştirilen seremoniye Türkiye ve Suriye için dayanışma yazılı tişörtlerle çıktı ve mücadele öncesi birlikte poz verdi.

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#Enes Ünal#Deprem#Laliga

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