Enes Ünal fitili ateşledi, Bournemouth geri döndü!

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İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Ipswich Town ile Bournemouth kozlarını paylaştı.

Portman Road'da oynanan maçta konuk ekip Bournemouth 2-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı.

Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri 87. dakikada Enes Ünal ve 90+5. dakikada Dango Outtara kaydetti.

Ev sahibi Ipswich'in tek golü ise 21. dakikada Conor Chaplin'den geldi.

Bournemouth'ta milli yıldızımız Enes Ünal, yedek başladığı karşılaşmada 63. dakikada oyuna girdi ve 87. dakikada geri dönüşün fitilini ateşledi.

Premier Lig'de üst üste üçüncü galibiyetini elde eden Bournemouth, puanını 24'e çıkardı ve sekizinci basamakta yer aldı. Bu mağlubiyetin ardından Ipwswich ise 9 puanda kaldı ve 18. sırada yer aldı.

Bournemouth, Premier Lig'in 16. haftasında West Ham'ı ağırlayacak. Ipswich ise Wolves deplasmanına gidecek.