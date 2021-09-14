Enes Sali kimdir? İşte genç yetenek Enes Sali'nin hakkında merak edilenler

Romanya Milli Futbol Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Türk asıllı futbolcu Enes Sali, Romanya Birinci Ligi'nde (Liga 1) gol atan en genç futbolcu oldu. Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Farul Constanta takımında forma giyen 15 yaşındaki Enes Sali, Acadamica Clienceni'yi 5-0 yendikleri lig maçında gol atarak Romanya tarihine geçti. İşte, genç yetenek Enes Sali'nin hakkında merak edilenler...

23 Şubat 2006 tarihinde dünyaya geldi. Kanada Ontario'da, Türk kökenli Rumen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Sali, 11 yaşına kadar Woodbridge Strikers takımında futbol oynadı.

2017'de, uluslararası bir turnuva sırasında Barselona tarafından keşfedildi ve iki sezon boyunca Katalan ekibinde yer aldı.

FIFA'ya taşınan dava sonucunda Barcelona, Enes Sali'yi serbest bırakmak zorunda kaldı.

Gheorge Hagi, devreye girerek Enes Sali'yi kadrosuna kattı.