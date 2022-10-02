Endonezya'da Persebaya Surabaya - Arema Malang maçında izdiham! 174 ölü, 300'den fazla yaralı var...

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Endonezya Premier Ligi'nde Persebaya Surabaya ile Arema Malang arasında oynanan karşılaşmanın ardından stadyum kana bulandı. Kanjuruhan Stadı'nda Persebaya Surabaya'nın Arema Malang'ı 3-2 yendiği maçın ardından çıkan olaylar görülmemiş bir felakete yol açtı.

Mücadele oynanırken iki takım taraftarları arasında çıkan kavgaya stadyumda görevli polisler müdahale etti. Olayları yatıştırmak için polisin kullandığı göz yaşartıcı gaz, tribünleri dolduran taraftarlar arasında paniğe neden oldu ve facia yaşandı.

174 ÖLÜ, 300'DEN FAZLA YARALI VAR

Kavgaya karışan ya da karışmayan yüzlerce taraftar, yaşanan arbedeye müdahale eden polisin sıktığı göz yaşartıcı gazdan korunmak için çıkışlara ve sahaya yöneldi. Yaşanan büyük kaos kısa süre içerisinde izdihama dönüştü ve 34'ü statta olmak üzere 174 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında iki polis memuru da bulunuyor. Yaralı sayısının ise 300'ü aştığı bildiriliyor.

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Endonezya'da ulusal seferberlik ilan edildi.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Hastane yetkilileri, tedavi altına alınan bazı taraftarların durumlarının iyi olmadığını ve ölü sayısının artabileceğini belirtiyor.

POLİS ŞEFİ İZDİHAMIN SEBEBİNİ DOĞRULADI

Doğu Java Polis Şefi Nico Afinta, yaptığı açıklamada, gece geç saatlerde maçın sona ermesinden hemen sonra taraftar grupları arasında çıkan kavgaların çevik kuvvet polisinin göz yaşartıcı gaz kullanmasına neden olduğunu ve sıkılan gazın taraftarları paniğe sevk ettiğini söyledi.

Afinta ayrıca 300'den fazla kişinin tedavi için bölgedeki hastanelere götürüldüğünü ancak birçoğunun yolda ve tedavi sırasında yaşamını kaydetti. 300'den fazla yaralı arasında durumu ağır olanların bulunduğunu anlatan polis şefi, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

ÖLÜM SEBEBİ BOĞULMA VE EZİLME

Doğu Java Polis Şefi Nico Afinta hayatını kaybedenlerin büyük bir çoğunluğunun ölüm sebebinin boğulma ve ezilme olduğunu söyledi. Afinta, "Çıkışta bir noktaya yöneldiler, sonra orada bir birikim oldu. Kalabalıklaşma esnasında nefes darlığı, oksijen eksikliği vardı” dedi.

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RESMİ AÇIKLAMALAR ARKA ARKAYA

Endonezya Premier Lig Başkanı Akhmad Hadian Lukita, olayların hemen ardından yaptığı açıklamada, "Bu olaydan endişe duyuyoruz ve derinden üzüntü duyuyoruz. Başsağlığı dileklerimizi paylaşıyoruz ve umarım bu hepimiz için değerli bir ders olur." ifadelerine yer verdi.

Persebaya'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ise "Persebaya'nın geniş ailesi, Arema FC - Persebaya maçından sonra yaşanan can kayıplarının derin yasını tutuyor. Hiçbir hayat futbola değmez. Kurbanlar için dua ediyor, geride kalan ailelere dayanma gücü versin” denildi.

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FUTBOL MÜSABAKALARI ASKIYA ALINDI

Endonezya Premier Ligi'nde bu haftanın geri kalanında oynanması planlanan maçlar ikinci bir emre kadar askıya alındı. Endonezya Futbol Federasyonu ise konuyla ilgili acil toplanarak, ligin devamıyla ilgili radikal kararlar alacağını açıkladı. Ev sahibi Arema'nın ise her ne şart olursa olsun sahasında maç oynamaması net bir dille paylaşıldı.

Son olarak futbolcuların ve kulüp görevlilerin sağlık durumlarıyla ilgili net bir açıklama yapılmadı ancak yine yerel kaynakların verdiği bilgilere göre futbolcuların tamamı güvenli bölgeye alındı.