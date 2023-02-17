En zor günlerde 'büyük' dayanışma

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Depremzedelere yardım amacıyla düzenlenen ‘Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını’, önceki akşam yurt içi ve yurt dışından 213 televizyon, 562 radyo kanalının katılımıyla yapıldı. Rekor miktarda 115 milyar 597 milyon 28 bin TL bağışın toplandığı geceye spor camiası da büyük ilgi gösterdi. Turkuvaz Medya Stüdyoları’ndan gerçekleştirilen yayının en anlamlı görüntüsü 4 büyük kulüpten geldi.

TAKIM KAPTANLARI DA ORADAYDI

Sportif olarak kıyasıya rekabet içinde olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un başkanları Ahmet Nur Çebi, Ali Koç, Dursun Özbek ve Ahmet Ağaoğlu, aynı masada yan yana oturarak telefonla bağış topladı. Takım kaptanları Beşiktaşlı Cenk Tosun, Fenerbahçeli Altay Bayındır ve Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu da stüdyoda gelen yardım telefonlarına cevap verdi.

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BÜYÜKEKŞİ'DEN 1 MİLYON LİRA

Canlı yayına telefonla katılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, şahsı adına 1 milyon lira bağışladığını açıkladı. TFF olarak ilk gün 20 milyon lira yardımda bulunduklarını belirten Büyükekşi, “Kulüplerimizle topladığımızın üzerine 50 milyon lira ilave ettik ve konteyner kent yapıyoruz. Amatör futbolcular aralarında topladıkları 200 bin lirayı bağışlıyor. Şahsi olarak 10 tır gönderdik” dedi.

EDIN VISCA'DAN 2 MİLYON LİRA

Trabzonsporlu Edin Visca, telefonla bağlandığı programda kampanyaya 2 milyon lira bağışladı. Türkiye’nin, ülkesi Bosna Hersek’i hiçbir zaman yalnız bırakmadığına dikkat çeken Visca, “Geçmişte benim ülkemde de zor zamanlar yaşadık. O zamanlar Türkiye bizi hiç yalnız bırakmadı. Biz onu unutmadık. Bosna’da şu an herkes yardım topluyor. Ben de bu kampanyaya 2 milyon lira bağışlamak istiyorum” dedi.