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En yüksek limit Trabzonspor’da

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Tff#Futbol
En yüksek limit Trabzonspor’da
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 07:00

Önceki gün harcama limitlerindeki yüzde 30 sapmayı kaldıran TFF, dün bu kararından vazgeçti. Yeni açıklanan limitlerde Trabzon 4.98 milyar TL ile ilk sırada. F.Bahçe 2.38 milyar ile 2., G.Saray 2.29 milyar ile 3. sırada.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) harcama limitleri ile ilgili aldığı karardan 1 günde dönerken, kulüplerin devre arasında transferde harcayabileceği rakamlar belli oldu. TFF, 11 Aralık Cumartesi günü resmi sitesinden yayımladığı açıklamada, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı’nda değişiklik yapıldığı ve yüzde 30’luk sapma uygulamasının kaldırıldığını ilan etti. Açıklamada, kulüplerin takım harcama limiti dahilinde kalmalarının zorunlu olduğu vurgulandı. TFF’den dün yapılan açıklamada ise harcama limitlerinde yüzde 30’luk sapma uygulamasının devamına karar verildiği belirtildi.

EN DÜŞÜK LiMiT ADANA DEMiR’iN

Dün ayrıca Kulüp Lisans Kurulu, 2024-25 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri’ni ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi. Buna göre Trabzonspor 4 milyon 983 milyon TL’lik limitle zirvede yer aldı. İkinci sırada 2 milyar 381 milyon TL ile Fenerbahçe yer alırken, Galatasaray 2 milyar 293 milyon TL ile üçüncü durumda.. Ligin en düşük harcama limitine sahip takımı ise 131.8 milyon TL ile Adana Demirspor.

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SÜPER LiG KULÜPLERiNiN 2. TRANSFER VE TESCiL DÖNEMi HARCAMA LiMiTLERi

Takımlar - Harcama Limiti (TL) - %30 Sapma Dahil Harcama Limiti (TL)

Galatasaray: 1.764.529.273 - 2.293.888.055
Fenerbahçe: 1.832.108.271 - 2.381.740.752
Trabzonspor: 3.833.550.392 - 4.983.615.510
Başakşehir FK: 378.977.636 - 492.670.927
Kasımpaşa: 402.239.726 - 522.911.644
Beşiktaş: 919.741.014 - 1.195.663.318
Sivasspor: 228.264.578 - 296.743.951
Alanyaspor: 445.011.320 - 578.514.715
Ç. Rizespor: 206.223.736 - 268.090.857
Antalyaspor: 181.469.677 - 235.910.580
Gaziantep FK: 155.508.650 - 202.161.245
A. Demirspor: 101.428.974 - 131.857.666
Samsunspor: 378.487.218 - 492.033.383
Kayserispor: 265.591.243 - 345.268.616
Hatayspor: 208.413.381 - 270.937.395
Konyaspor: 120.782.235 - 157.016.905
Eyüpspor: 193.267.117 - 251.247.252
Göztepe: 193.267.117 - 257.247.252
Bodrum FK: 193.267.117 - 257.247.252

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#Süper Lig#Tff#Futbol

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