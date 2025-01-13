En yüksek limit Trabzonspor’da

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) harcama limitleri ile ilgili aldığı karardan 1 günde dönerken, kulüplerin devre arasında transferde harcayabileceği rakamlar belli oldu. TFF, 11 Aralık Cumartesi günü resmi sitesinden yayımladığı açıklamada, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı’nda değişiklik yapıldığı ve yüzde 30’luk sapma uygulamasının kaldırıldığını ilan etti. Açıklamada, kulüplerin takım harcama limiti dahilinde kalmalarının zorunlu olduğu vurgulandı. TFF’den dün yapılan açıklamada ise harcama limitlerinde yüzde 30’luk sapma uygulamasının devamına karar verildiği belirtildi.

EN DÜŞÜK LiMiT ADANA DEMiR’iN

Dün ayrıca Kulüp Lisans Kurulu, 2024-25 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri’ni ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi. Buna göre Trabzonspor 4 milyon 983 milyon TL’lik limitle zirvede yer aldı. İkinci sırada 2 milyar 381 milyon TL ile Fenerbahçe yer alırken, Galatasaray 2 milyar 293 milyon TL ile üçüncü durumda.. Ligin en düşük harcama limitine sahip takımı ise 131.8 milyon TL ile Adana Demirspor.

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SÜPER LiG KULÜPLERiNiN 2. TRANSFER VE TESCiL DÖNEMi HARCAMA LiMiTLERi

Takımlar - Harcama Limiti (TL) - %30 Sapma Dahil Harcama Limiti (TL)

Galatasaray: 1.764.529.273 - 2.293.888.055

Fenerbahçe: 1.832.108.271 - 2.381.740.752

Trabzonspor: 3.833.550.392 - 4.983.615.510

Başakşehir FK: 378.977.636 - 492.670.927

Kasımpaşa: 402.239.726 - 522.911.644

Beşiktaş: 919.741.014 - 1.195.663.318

Sivasspor: 228.264.578 - 296.743.951

Alanyaspor: 445.011.320 - 578.514.715

Ç. Rizespor: 206.223.736 - 268.090.857

Antalyaspor: 181.469.677 - 235.910.580

Gaziantep FK: 155.508.650 - 202.161.245

A. Demirspor: 101.428.974 - 131.857.666

Samsunspor: 378.487.218 - 492.033.383

Kayserispor: 265.591.243 - 345.268.616

Hatayspor: 208.413.381 - 270.937.395

Konyaspor: 120.782.235 - 157.016.905

Eyüpspor: 193.267.117 - 251.247.252

Göztepe: 193.267.117 - 257.247.252

Bodrum FK: 193.267.117 - 257.247.252