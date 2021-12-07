En yüksek "Beşiktaş kazanır" iddaa oranı Misli.com'da! Dortmund'da 2 eksik, 5 de şüpheli...

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BORUSSIA DORTMUND

Son maçlar öncesi Şampiyonlar Ligi C Grubu'nu 3. sırada bitirmesi kesinleşen Dortmund'da Emre Can cezalı, Julian Brandt maç kadrosunda yok.

TD Marco Rose basın toplantısında, geçtiğimiz hafta sonu Bayern'e kaybedip zirveyle arası açılan takımının, önümüzdeki hafta sonu Bundesliga'da oynayacağı Bochum mücadelesinin Beşiktaş maçından daha önemli olduğunu ifade etti.

Rose; sakatlıktan dönen Erling Haaland, Mahmoud Dahoud ve Raphael Guerreiro'nun ilk 11 başlamayabileceğini ima etti. Aynı şekilde Thorgan Hazard ve Giovanni Reyna için de maç saati karar vereceklerini açıkladı.

Elde kalan isimlerden Axel Witsel, Bayern maçında oynamamıştı. Bu kez ilk 11'de başlayacak. Stuttgart ve Wolfsburg maçlarında tabela yapıp Bayern karşısında yedek bekleyen Donyell Malen de ilk 11'de olacak.

Alman kaynaklı haber siteleri hücumun en ilerisinde Marius Wolf'u izleyeceğimizi, Jude Bellingham'ın orta alanda Witsel'e eşlik edeceğini yazdı.

BEŞİKTAŞ

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Şampiyonlar Ligi'nde 5'te 0 çeken, Süper Lig'de son 5 maçından sadece 1 puan çıkartan Beşiktaş'ta tam 6 eksik var!

Miralem Pjanic hastalığı; Mert Günok, Kevin N'Koudou, Alex Teixeira ve Gökhan Töre sakatlığı; Güven Yalçın ise liste dışı olduğu olduğu için deplasman kafilesinde yer almadı.

TD Sergen Yalçın basın toplantısında rotasyon sinyali verdi. İlk 11'de şans bulduğu Kasımpaşa maçında nefis bir gol atan Can Bozdoğan yerini koruyacak. Yanında Atiba Hutchinson değil Necip Uysal olacak. Orta sahadaki üçlüyü tamamlacak kişi Oğuzhan Özyakup olabilir.

Savunmada Welinton yerine Domagoj Vida'nın partnerinin Francisco Montero olması bekleniyor.

Hücum merkezinde Michy Batshuayi görmezsek şaşırmamak lazım. Sağ açıkta yine Rachid Ghezzal izleriz, sol açık ve merkez görevleri Kenan Karaman ile Cyle Larin arasında bölüşülebilir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Dortmund'un son 6 resmi maçında "karşılıklı gol" izledik.

- Beşiktaş'ın son 5 resmi maçının 4'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

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Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Dortmund kazanır" oldu!

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%37'lik kesim kötü bir dönemden geçen temsilcimiz Beşiktaş yerine Dortmund'dan 3 puan bekliyor...

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Beşiktaş, Can Bozdoğan transferini bu video ile duyurmuştu...