En yüksek "Beşiktaş kazanır" iddaa oranı burada! Ajax'ta 2 önemli eksik var...

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BEŞİKTAŞ

Süper Lig'de son 3 maçını kaybeden, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 4'te 0 yapan Beşiktaş'ta TD Sergen Yalçın; "Grupta kalan son 2 maçı prestij ve ülke puanı için oynayacağız..." dedi.

Siyah-beyazlılarda kadro dışı bırakılan Fabrice N'Sakala dışında; Josef de Souza cezası, Gökhan Töre ve Serdar Saatçı da sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Son antrenmanı yarıda bırakan Rıdvan Yılmaz'ın durumu maç saatinde netleşecek. Sol bekte Umut Meraş'ın oynaması kesin gibi...

Sakatlıktan çıkan Michy Batshuayi ilk 11'de maça başlamayacak, hücumun en ilerisinde Alanyaspor maçının aksine (Kenan Karaman başlamıştı) Cyle Larin'in olması bekleniyor.

Josef'in yokluğunda Mehmet Topal forma giyecek, kanatlarda Rachid Ghezzal ile Kevin N'Koudou oynayacak.

Orta alanda Miralem Pjanic'in yanında Atiba Hutchinson mı olur, yoksa Alex Teixeira mı başlar; Sergen Yalçın'ın tercihini maç saati öğreneceğiz.

AJAX

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Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk 4 grup maçında Bayern Münih (5'te 5 de yaptılar) ve Liverpool ile birlikte fire vermeyen 3 takımdan biri olan Ajax'ta 2 önemli eksik var.

Orta alanda direnci yüksek tutan Edson Alvarez cezalı, sağlıklı olduğunda işin yaratıcı kısmında rol alan Mohammed Kudus sakat.

Hücumdaki "Tadic, Antony & Haller" üçlüsü muhtemelen değişmeyecek ancak arkalarında Davy Klaassen yerine Alvarez'in yokluğunda Daley Blind'i görebiliriz.

Blind'in yanında Ryan Gravenberch ve Steven Berghuis mutlaka olur, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde hiç süre almayan Nicolas Tagliafico'yu sol bekte izleyebiliriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın iç sahada oynadığı son 6 maç "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti. (6 maç - 23 gol)

- Ajax deplasmanda oynadığı son 5 maçın 4'ünde gol yemedi. (5 maç - 15 gol)

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Beşiktaş'ın emektar futbolcusu Atiba Hutchinson'ın eğlenceli Türkçe öğrenme anları...