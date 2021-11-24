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En yüksek "Beşiktaş kazanır" iddaa oranı burada! Ajax'ta 2 önemli eksik var...

#Misli.Com#İddaa#Beşiktaş Ajax
En yüksek Beşiktaş kazanır iddaa oranı burada Ajaxta 2 önemli eksik var...

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı 4 maçın tamamını kaybeden Beşiktaş, aynı süreci 4'te 4'le ve 12 puanla geçen Ajax'ı Dolmabahçe'de konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Avrupa'dan futbol keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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BEŞİKTAŞ

Süper Lig'de son 3 maçını kaybeden, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 4'te 0 yapan Beşiktaş'ta TD Sergen Yalçın; "Grupta kalan son 2 maçı prestij ve ülke puanı için oynayacağız..." dedi.

Siyah-beyazlılarda kadro dışı bırakılan Fabrice N'Sakala dışında; Josef de Souza cezası, Gökhan Töre ve Serdar Saatçı da sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Son antrenmanı yarıda bırakan Rıdvan Yılmaz'ın durumu maç saatinde netleşecek. Sol bekte Umut Meraş'ın oynaması kesin gibi...

Sakatlıktan çıkan Michy Batshuayi ilk 11'de maça başlamayacak, hücumun en ilerisinde Alanyaspor maçının aksine (Kenan Karaman başlamıştı) Cyle Larin'in olması bekleniyor.

Josef'in yokluğunda Mehmet Topal forma giyecek, kanatlarda Rachid Ghezzal ile Kevin N'Koudou oynayacak.

Orta alanda Miralem Pjanic'in yanında Atiba Hutchinson mı olur, yoksa Alex Teixeira mı başlar; Sergen Yalçın'ın tercihini maç saati öğreneceğiz.

AJAX

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Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk 4 grup maçında Bayern Münih (5'te 5 de yaptılar) ve Liverpool ile birlikte fire vermeyen 3 takımdan biri olan Ajax'ta 2 önemli eksik var.

Orta alanda direnci yüksek tutan Edson Alvarez cezalı, sağlıklı olduğunda işin yaratıcı kısmında rol alan Mohammed Kudus sakat.

Hücumdaki "Tadic, Antony & Haller" üçlüsü muhtemelen değişmeyecek ancak arkalarında Davy Klaassen yerine Alvarez'in yokluğunda Daley Blind'i görebiliriz.

Blind'in yanında Ryan Gravenberch ve Steven Berghuis mutlaka olur, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde hiç süre almayan Nicolas Tagliafico'yu sol bekte izleyebiliriz.

En yüksek Beşiktaş kazanır iddaa oranı burada Ajaxta 2 önemli eksik var...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın iç sahada oynadığı son 6 maç "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti. (6 maç - 23 gol)

- Ajax deplasmanda oynadığı son 5 maçın 4'ünde gol yemedi. (5 maç - 15 gol)

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Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Beşiktaş ile Ajax'ı karşı karşıya getirecek bu Şampiyonlar Ligi mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "Ajax kazanır" tercihine 1,25 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,32'den oynayabilirsiniz. "Beşiktaş kazanır" tercihi diğerlerinde 5,60 iken Misli.com'da 6,01!

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Ajax kazanır" oldu!

%32'lik kesim kötü bir dönemden geçen temsilcimiz Beşiktaş yarına Ajax'tan 3 puan bekliyor...

%20'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Daha yüksek oranların adresi Misli.com! Hemen üye ol, Misli.com'da Süper Oran ile iddaa oyna...

En yüksek Beşiktaş kazanır iddaa oranı burada Ajaxta 2 önemli eksik var...

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Beşiktaş'ın emektar futbolcusu Atiba Hutchinson'ın eğlenceli Türkçe öğrenme anları...

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