En süper üçlü Fenerbahçe'de!

Süper Lig’de puan cetvelinin ilk 3 sırasında yer alan Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, hücumda en iyi üçlüye sahip takımlar olarak da diğer rakiplerine büyük fark attı.

Sezonun geride kalan 27 haftası sonunda en çok gol atan üçlü, bordo mavili takımdan çıktı. 21 golle ligin krallık yarışında zirvede bulunan Paul Onuachu’nun dışında Felipe Augusto 11, Ernest Muci de 10 kez fileleri havalandırdı; böylelikle üç futbolcunun toplam gol sayısı 42’ye ulaştı. Sarı lacivertlilerde 13 gollü Anderson Talisca, 11 gollü Marco Asensio ve 8 gollü Dorgeles Nene toplamda 32 gol kaydetti. Sarı kırmızılıların en çok gol atan üç oyuncusu ise toplam 31 kez (Mauro İcardi 13, Victor Osimhen 12, Barış Alper Yılmaz 6) fileleri havalandırdı.

ASENSiO VE ONUACHU 23’ER GOLE KATKI YAPTI

Gollerin yanına asistlerin de eklenmesi ile oluşan ‘skor katkısı’ istatistiğinde Fenerbahçeli futbolcular öne çıkıyor. Asensio 12, Talisca ve Nene 3’er gol pası verdi. Attıkları 32 gol de eklenince üç oyuncu toplamda 50 golün altına imza koymuş oldu.

Trabzonspor’da Muci 3, Onuachu 2 gol pası verdi, Augusto’nun henüz asisti yok. Attıkları 42 golle birlikte Onuachu-Muci-Augusto üçlüsünün toplam skor üretimi 47 golü buldu. Galatasaray’da Barış 9, Osimhen 4 gol pası verdi, İcardi ise arkadaşlarına hiç servis yapamadı.

Üç oyuncunun toplam skor katkısı 44 gole ulaştı. Bu rakamların ışığında Süper Lig’de en çok skor katkısı yapan oyuncuların, 23’er golle Asensio ve Onuachu olduğu ortaya çıkıyor.

Bu futbolcuları 16 golde payı bulunan Victor Osimhen takip ediyor.