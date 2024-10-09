En pahalı Türk futbolcular sıralandı! Arda Güler'e 73 milyon euro...

Haberin Devamı

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CİES), en değerli Türk futbolcuları açıkladı. 10 futbolcunun bulunduğu listenin ilk sırasında, kariyerini Real Madrid’de sürdüren Arda Güler yer aldı. Geçen yıl 20 milyon Euro’ya Fenerbahçe’den İspanyol devine transfer olan 19 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 73.2 milyon Euro. Listenin ikinci sırasında, 62.6 milyon Euro ile Juventus’un 19 yaşındaki forveti Kenan Yıldız gösterilirken, Benfica’da forma giyen 23 yaşındaki Orkun Kökçü, 43.2 milyon Euro ile en pahalı üçüncü Türk futbolcu oldu.

ÇALHANOĞLU 40 MiLYON EURO

Inter’in 30 yaşındaki yıldızı Hakan Çalhanoğlu 40 milyon Euro ile dördüncü, Benfica’dan Kerem Aktürkoğlu 35.4 milyon Euro ile beşinci, sezon başında 30 milyon Euro’ya Brighton’a transfer olan Ferdi Kadıoğlu da 31.2 milyon Euro ile altıncı sırayı aldı. Ferdi’yi, Süper Lig’den iki futbolcu, Beşiktaş’tan Semih Kılıçsoy (27.6 milyon Euro) ve Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz (26.3 milyon Euro) izlerken, Frankfurt’tan Can Uzun 20.1 milyon Euro ile dokuzuncu, Hoffenheim’dan Ozan Kabak 15.1 milyon Euro ile 10. oldu.

Haberin Devamı

EN PAHALI 10 TÜRK FUTBOLCU

1. Arda Güler Real Madrid 73.2 milyon Euro

2. Kenan Yıldız Juventus 62.6 milyon Euro

3. Orkun Kökçü Benfica 43.2 milyon Euro

4. Hakan Çalhanoğlu İnter 40 milyon Euro

5. Kerem Aktürkoğlu Benfica 35.4 milyon Euro

6. Ferdi Kadıoğlu Brighton 31.2 milyon Euro

7. Semih Kılıçsoy Beşiktaş 27.6 milyon Euro

8. Barış Alper Yılmaz Galatasaray 26.3 milyon Euro

9. Can Uzun Frankfurt 20.1 milyon Euro

10. Ozan Kabak Hoffenheim 15.1 milyon Euro