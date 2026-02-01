Haberin DevamÄ±

FenerbahÃ§e'de geleceÄŸi merak konusu olan Youssef En-Nesyri'ye yeni bir talip Ã§Ä±ktÄ±.

ARABISTAN DEVREDE

Ä°talyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine gÃ¶re; Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, Youssef En-Nesyri'yi renklerine baÄŸlamak istiyor.

Haberde Karim Benzemaâ€™nÄ±n takÄ±mdan ayrÄ±lmasÄ± ihtimaline karÅŸÄ± En-Nesyri cephesiyle temas halinde olduÄŸu belirtildi.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ÅŸu aÅŸamada oyuncu tarafÄ±yla sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ de gelen bilgilere arasÄ±nda yer aldÄ±.

PERFORMANSI

FenerbahÃ§e'nin 2024 yazÄ±nda 19 milyon 500 bin euro Ã¶deyerek Sevilla'dan kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± Youssef En-Nesyri, sarÄ±-lacivertli kulÃ¼pte geÃ§irdiÄŸi 1,5 yÄ±lda 78 maÃ§a Ã§Ä±karken 38 gol atÄ±p 8 de asist Ã¼reterek toplamda 46 gole doÄŸrudan katkÄ± saÄŸladÄ±.

