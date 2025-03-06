En-Nesyri’nin Kadıköy’de boşu yok, Troy Parrott Avrupa Ligi’nde gollerini sıralamaya devam ediyor! İşte Misli’den günün oyuncu bahisleri

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Avrupa kupaları, Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 başta olmak üzere pek çok ligdeki karşılaşmalarda bulunan oyuncu bahisleriyle İddaacılar, farklı bir oyun deneyimi yaşamaya devam ediyor. Oyuncu bahisleri, Şampiyon Oran farkıyla daha yüksek oranlarla Misli’de yer alıyor.

“Oyuncu Gol Atar”, “Oyuncu İlk Golü Atar”, “Oyuncu kaleyi bulan şut çeker” ve “Oyuncu Kart Görür” gibi bahislerin yanı sıra “Oyuncu Özel Kombosu” oyunlarıyla da Misli üyeleri farklı birçok seçeneğe oynayabiliyor.

Gol atar veya asist yapar, şut, faul, isabetli pas, ofsayt gibi seçeneklerin yer aldığı “Oyuncu Özel Kombosu” oyunları da İddaacılar tarafından fazlasıyla tercih ediliyor.

Misli, oyuncu bahisleriyle ilgili üyelerine dikkat çeken istatistikler sunmaya devam ediyor. İşte bugünkü maçlarda yer alan oyuncu bahisleriyle ilgili öne çıkan istatistikler!

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Fenerbahçe – Rangers / Youssef En-Nesyri Gol Atar – 2.10 yerine 2.14

Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri, iç sahada oynadığı son 5 maçta da gol attı.



AZ Alkmaar - Tottenham / Troy Parrott Gol Atar - 2.37

AZ Alkmaar’da Troy Parrott, Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 maçta 3 gol attı.

AS Roma - Athletic Bilbao / Artem Dovbyk Gol Atar - 2.71

AS Roma’da Artem Dovbyk, Avrupa Ligi'nde iç sahada ilk 11'de başladığı 3 maçın 2'sinde gol attı.

Ajax - Eintracht Frankfurt / Kenneth Taylor Gol Atar - 4.09

Ajax'ta Kenneth Taylor, Avrupa Ligi'nde iç sahada oynadığı son 6 maçın 4'ünde gol attı.

Ajax - Eintracht Frankfurt / Kian Fitz-Jim Gol Atar - 6.59

Ajax’ta Kian Fitz-Jim, Avrupa Ligi'nde oynadığı son 6 maçın 4'ünde gol attı.

Bodo Glimt - Olympiacos / Kasper Waarst Hogh Gol Atar - 2.70

Bodo Glimt’te Kasper Waarst Hogh, Avrupa Ligi'nde iç sahada oynadığı son 4 maçın 3'ünde gol attı.

NK Celje - Lugano / Armandas Kucys Gol Atar - 2.22

NK Celje’de Armandas Kucys, Konferans Ligi'nde iç sahada oynadığı son 3 maçta da gol attı.



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