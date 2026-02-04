×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

En-Nesyri'den veda paylaşımı: 'Başım dik ayrılıyorum!'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Youssef En-Nesyri#Al Ittıhad
En-Nesyriden veda paylaşımı: Başım dik ayrılıyorum
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 20:04

Suudi Arabistan ekibi Al Ittıhad'a transfer olan Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda paylaşımı yaptı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'den 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a transfer olan Faslı golcü Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli kulübe veda etti.

Gözden KaçmasınFenerbahçenin Kante hayali gerçek oluyor: Sözleşme detayları açıklandı İşte İstanbula geliş saati...Fenerbahçe'nin Kante hayali gerçek oluyor: Sözleşme detayları açıklandı! İşte İstanbul'a geliş saati...Haberi görüntüle

En-Nesyri mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Fenerbahçe ailesi,

Kariyerimde yeni bir yolculuğa çıkma zamanı geldi ancak sizlere içtenlikle teşekkür etmeden ayrılmam mümkün değil. Bu formayı giymek ve Şükrü Saracoğlu'nun coşkusunu hissetmek, her zaman kalbimde taşıyacağım bir onurdur.

Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve özellikle siz taraftarlara ilk günden beri verdiğiniz koşulsuz destek için teşekkür etmek istiyorum. Bu renkler için her şeyimi verdiğimi bilerek başım dik ayrılıyorum.

Hepinize gelecekte başarılar diliyorum."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Youssef En-Nesyri#Al Ittıhad

BAKMADAN GEÇME!