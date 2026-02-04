En-Nesyri'den veda paylaşımı: 'Başım dik ayrılıyorum!'

Haberin Devamı

Fenerbahçe'den 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a transfer olan Faslı golcü Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli kulübe veda etti.

En-Nesyri mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Fenerbahçe ailesi,

Kariyerimde yeni bir yolculuğa çıkma zamanı geldi ancak sizlere içtenlikle teşekkür etmeden ayrılmam mümkün değil. Bu formayı giymek ve Şükrü Saracoğlu'nun coşkusunu hissetmek, her zaman kalbimde taşıyacağım bir onurdur.

Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve özellikle siz taraftarlara ilk günden beri verdiğiniz koşulsuz destek için teşekkür etmek istiyorum. Bu renkler için her şeyimi verdiğimi bilerek başım dik ayrılıyorum.

Hepinize gelecekte başarılar diliyorum."