En-Nesyri'den ses getiren paylaşım: 'Ben savaşlarımın sonucuyum, taklit edemezsin!'

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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş mücadelesinde dün akşam Fenerbahçe, Belçika deplasmanında Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı.

Kadıköy'deki ilk karşılaşmayı 3-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, toplamda 5-2'lik skorla adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.

Fenerbahçe'nin maçtaki ilk golünü kaydeden Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli takımdaki 36. maçında 24. golünü atmış oldu.

"BEN, SAVAŞLARIMIN SONUCUYUM VE BUNU TAKLİT EDEMEZSİN!"

Mücadelenin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapan En Nesyri, geçmişte kendisine yönelik yapılan eleştirilere cevap niteliğinde sözler sarf etti. Faslı yıldızın bu paylaşımı ise sosyal medyada çok konuşuldu.

İşte En-Nesyri'nin o sözleri:

"Benim hakkımda konuşmak kolay, değil mi? Adımlarımı, hatalarımı, yaptıklarımı, veya yapacağımı söylediğim şeyleri eleştirmek kolay. Ama anlamadığın şey, benim gibi olmanın, benim yolumdan yürümenin, benim aştıklarımı aşmanın nasıl bir şey olduğu. Bunu asla yapamazsın, çünkü gördüğün şey sadece yüzey.

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Oysa her adımın arkasında bilmediğin mücadeleler, göstermediğim gözyaşları, ve kimse yokken bulmak zorunda kaldığım güçler var. Ben, savaşlarımın sonucuyum ve bunu taklit edemezsin. O yüzden eğer bu seni daha iyi hissettiriyorsa, konuşmaya devam et. Ama ben ilerlemeye ve kelimelerin ulaşamayacağı şeyleri yaptıklarımla kanıtlamaya devam edeceğim."