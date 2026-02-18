En-Nesyri yine attı, Al Ittihad 4 golle güldü!

Haberin Devamı

Al Ittihad ile Al Sadd, Asya Şampiyonlar Ligi Batı Grubu'nun 8. hafta maçında karşı karşıya geldi.

Sergio Conceicao yönetimindeki Al Ittihad, rakibi 4-1 mağlup etti.

Al Ittihad'a galibiyeti getiren golleri; 10. dakikada Houssem Aouar, 18. dakikada Youssef En-Nesyri, 33. dakikada Pedro Miguel kendi kalesine ve 63. dakikada Stephane Paul Keller kaydetti.

Ev sahibi ekibin ise tek sayısı 6. dakikada Roberto Firmino'dan geldi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan En-Nesyri, bu maçı da boş geçmeyerek 4. maçında 3. kez fileleri havalandırmış oldu.

Bu galibiyetin ardından Al Ittihad puanını 15 yaptı. Al Sadd ise 8 puanda kaldı.