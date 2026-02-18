×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

En-Nesyri yine attı, Al Ittihad 4 golle güldü!

Güncelleme Tarihi:

#Al Ittihad#En-Nesyri#Fenerbahçe
En-Nesyri yine attı, Al Ittihad 4 golle güldü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2026 00:18

Al Ittihad, Asya Şampiyonlar Ligi Batı Grubu'nun 8. hafta maçında deplasmanda Al Sadd'ı 4-1 mağlup etti. Fenerbahçe'den transfer edilen En-Nesyri, bu karşılaşmayı da boş geçmedi.

Haberin Devamı

Al Ittihad ile Al Sadd, Asya Şampiyonlar Ligi Batı Grubu'nun 8. hafta maçında karşı karşıya geldi. 

Sergio Conceicao yönetimindeki Al Ittihad, rakibi 4-1 mağlup etti. 

Al Ittihad'a galibiyeti getiren golleri; 10. dakikada Houssem Aouar, 18. dakikada Youssef En-Nesyri, 33. dakikada Pedro Miguel kendi kalesine ve 63. dakikada Stephane Paul Keller kaydetti.

Ev sahibi ekibin ise tek sayısı 6. dakikada Roberto Firmino'dan geldi. 

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan En-Nesyri, bu maçı da boş geçmeyerek 4. maçında 3. kez fileleri havalandırmış oldu. 

Bu galibiyetin ardından Al Ittihad puanını 15 yaptı. Al Sadd ise 8 puanda kaldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Al Ittihad#En-Nesyri#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!